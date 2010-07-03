Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:27

Повредивший картину Репина рассказал, что подтолкнуло его к преступлению

суды

20:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Замоскворецкий районный суд в четверг, 28 марта, завершил допрос Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее.

"Я пришел посмотреть на картины примерно в семь-восемь часов вечера. Увидел эту картину, среагировал на нее. Она произвела неприятное впечатление на меня. Во-первых, не было этого, Иван Грозный не убивал своего сына. Во-вторых, на картине была нарисована кровь – все это на меня так повлияло", – цитирует Агентство "Москва" подсудимого.

Мужчина резюмировал, что поступил неправильно. Ранее Подпорин признал вину частично. Следствие считает, что его действия подпадают под ч. 2 ст. 243 ("Повреждение особо ценных объектов культурного наследия").

Инцидент произошел 25 мая 2018 года. Мужчина несколько раз ударил металлическим столбиком ограждения по картине Ильи Репина, порвав полотно в трех местах. Самая ценная часть картины – изображения лиц и рук царя и царевича – оказалась неповрежденной.

Стоимость первого этапа реставрационных работ оценивается в 5-10 миллионов рублей. После анализа картины реставраторами был сделан вывод, что восстановить произведение без дублирования холста невозможно. Подобную работу уже проводили в 1913 году, поэтому первым этапом реконструкции будет снятие слой, наклеенного век назад.

После возвращения в экспозицию полотно Репина будет выставляться в бронированном стеклянном кейсе.

Третьяковская галерея потребует взыскать с вандала 20 миллионов рублей.

После нападения министерство культуры и Третьяковская галерея попросили Госдуму ужесточить наказание по статье о порче произведений искусства.

"Московский патруль": начались слушания по делу Игоря Подпорина

Читайте также

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика