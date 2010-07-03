Повредивший картину Репина рассказал, что подтолкнуло его к преступлению

Замоскворецкий районный суд в четверг, 28 марта, завершил допрос Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее.
"Я пришел посмотреть на картины примерно в семь-восемь часов вечера. Увидел эту картину, среагировал на нее. Она произвела неприятное впечатление на меня. Во-первых, не было этого, Иван Грозный не убивал своего сына. Во-вторых, на картине была нарисована кровь – все это на меня так повлияло", – цитирует Агентство "Москва" подсудимого.
Мужчина резюмировал, что поступил неправильно. Ранее Подпорин признал вину частично. Следствие считает, что его действия подпадают под ч. 2 ст. 243 ("Повреждение особо ценных объектов культурного наследия").
Инцидент произошел 25 мая 2018 года. Мужчина несколько раз ударил металлическим столбиком ограждения по картине Ильи Репина, порвав полотно в трех местах. Самая ценная часть картины – изображения лиц и рук царя и царевича – оказалась неповрежденной.
Стоимость первого этапа реставрационных работ оценивается в 5-10 миллионов рублей. После анализа картины реставраторами был сделан вывод, что восстановить произведение без дублирования холста невозможно. Подобную работу уже проводили в 1913 году, поэтому первым этапом реконструкции будет снятие слой, наклеенного век назад.
После возвращения в экспозицию полотно Репина будет выставляться в бронированном стеклянном кейсе.
Третьяковская галерея потребует взыскать с вандала 20 миллионов рублей.
После нападения министерство культуры и Третьяковская галерея попросили Госдуму ужесточить наказание по статье о порче произведений искусства.
"Московский патруль": начались слушания по делу Игоря Подпорина
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