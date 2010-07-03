Повредившему картину Репина в Третьяковке дали 2,5 года колонии

Замоскворецкий суд решил судьбу Игоря Подпорина, повредившего раму и полотно картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г." в Третьяковской галерее. Мужчину отправили в колонию общего режима на два года и шесть месяцев, передает Агентство "Москва".
При этом во время прений прокурор просил посадить частично признавшего вину Подпорина на три года.
По словам судьи, мужчина повредил объект культурного наследия, представляющий особую культурную ценность.
Проведенная психиатрическая экспертиза показала, что Подпорин вменяем. Свой поступок мужчина объяснил тем, что, по его мнению, картина искажала исторические факты.
25 мая прошлого года Подпорин несколько раз ударил металлическим столбиком ограждения по картине и порвал полотно в трех местах. Изображения лиц и рук царя и царевича не пострадали.
Недавно работу живописца начали реставрировать. Стоимость первого этапа работ оценивают в 5-10 миллионов рублей. Как выяснилось, восстановить произведение без дублирования холста невозможно.
Порвавшему картину Репина вандалу грозит три года тюрьмы
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