Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:46

Повредившему картину Репина в Третьяковке дали 2,5 года колонии

суды

12:46

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Замоскворецкий суд решил судьбу Игоря Подпорина, повредившего раму и полотно картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г." в Третьяковской галерее. Мужчину отправили в колонию общего режима на два года и шесть месяцев, передает Агентство "Москва".

При этом во время прений прокурор просил посадить частично признавшего вину Подпорина на три года.

По словам судьи, мужчина повредил объект культурного наследия, представляющий особую культурную ценность.

Проведенная психиатрическая экспертиза показала, что Подпорин вменяем. Свой поступок мужчина объяснил тем, что, по его мнению, картина искажала исторические факты.

25 мая прошлого года Подпорин несколько раз ударил металлическим столбиком ограждения по картине и порвал полотно в трех местах. Изображения лиц и рук царя и царевича не пострадали.

Недавно работу живописца начали реставрировать. Стоимость первого этапа работ оценивают в 5-10 миллионов рублей. Как выяснилось, восстановить произведение без дублирования холста невозможно.

Порвавшему картину Репина вандалу грозит три года тюрьмы

Читайте также

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика