Суд признал виновным повредившего картину Репина в Третьяковской галерее

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Замоскворецкий районный суд признал виновным Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее, передает Агентство "Москва".

По словам судьи Натальи Чепрасовой, мужчина повредил объект культурного наследия, представляющий особую культурную ценность. Позже судья огласит срок наказания. Прокурор просил для Подпорина три года колонии общего режима.

Он отметил, что вина злоумышленника подтверждается доказательствами по делу, показаниями свидетелей и самого обвиняемого. Прокурор подчеркнул, что его действия являются варварством, а не "борьбой за историческую справедливость", как утверждал сам Подпорин.

Вину он признал частично. Его адвокат Анна Лубягина пояснила, что ее подзащитный признает вину по части 1 статьи 243 УК РФ "Повреждение объектов культурного наследия". Следствие же полагает, что действия подсудимого подпадают под часть 2 статьи "Повреждение особо ценных объектов культурного наследия". Обвиняемый должен остаться под арестом до 14 августа.

Результаты психиатрической экспертизы показали, что Подпорин вменяем. Обвиняемый объяснял свой поступок тем, что в картине были якобы искажены исторические факты.

Порвавшему картину Репина вандалу грозит три года тюрьмы



Инцидент произошел 25 мая 2018 года. Мужчина несколько раз ударил металлическим столбиком ограждения по картине, порвав полотно в трех местах. Самая ценная часть картины – изображения лиц и рук царя и царевича – осталась неповрежденной.

10 апреля стало известно, что Третьяковка начала реставрировать картину. Стоимость первого этапа реставрационных работ оценивается в 5–10 миллионов рублей.

После анализа картины реставраторами выяснилось, что восстановить произведение без дублирования холста невозможно. Подобную работу уже проводили в 1913 году, поэтому первым этапом реконструкции будет снятие слоя, наклеенного век назад.