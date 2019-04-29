Прокурор запросил три года колонии для повредившего картину Репина

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Прокурор попросил суд приговорить к 3 годам колонии Игоря Подпорина, который повредил раму и полотно картины художника Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г." в Третьяковской галерее. Об этом сообщило Агентство "Москва" из зала Замоскворецкого районного суда. Приговор ему будет оглашен 30 апреля.

"Прошу признать Подпорина виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Изображена ли на картине историческая действительность или нет – это не дает оснований для подобных действий, также это не является критерием для оценки культурной ценности произведения искусства", – заявил прокурор.

Вина Подпорина подтверждается доказательствами по делу, показаниями свидетелей и самого обвиняемого. Прокурор подчеркнул, что его действия являются варварством, а не "борьбой за историческую справедливость", как утверждал сам Подпорин.

Ранее в суде давал показания представитель Минкульта. Он заявил, что картина входит в фонд Третьяковской галереи и поэтому является объектом особо ценного культурного наследия.

В ходе первого заседания по существу дела Подпорин признал вину частично. Его адвокат Анна Лубягина заявила, что ее подзащитный признает вину по части 1 статьи 243 УК РФ "Повреждение объектов культурного наследия".

Следствие считает, что действия подсудимого подпадают под часть 2 статьи "Повреждение особо ценных объектов культурного наследия". Обвиняемый будет находиться под арестом до 14 августа.

Ранее была проведена психиатрическая экспертиза. По ее результатам стало ясно, что Подпорин вменяем. Обвиняемый объяснял свой поступок тем, что в картине были якобы искажены исторические факты.

Случай произошел 25 мая 2018 года. Мужчина несколько раз ударил металлическим столбиком ограждения по картине Ильи Репина, порвав полотно в трех местах. Самая ценная часть картины – изображения лиц и рук царя и царевича – оказалась неповрежденной.

10 апреля стало известно, что Третьяковка стала реставрировать картину.