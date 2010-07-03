Третьяковская галерея начала реставрировать поврежденную картину Репина

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Третьяковская галерея начала реставрировать картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", которая была повреждена после нападения Игоря Подпорина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу галереи.

"Первая стадия реставрации полотна включает в себя процесс раздублирования оригинального авторского холста и дублировочного, наклеенного в ходе реставрации в 1913 году", – говорится в сообщении.

Потом холст подготовят к следующему этапу реставрации. Специалисты будут фиксировать фото- и видеосъемкой ход работ.

По словам директора галереи Зельфиры Трегуловой, в депозитарии Третьяковки создали новую реставрационную мастерскую, которую оборудовали всем необходимым для работы с данной картиной.

Ранее сообщалось, что стоимость первого этапа реставрационных работ оценивается в 5–10 миллионов рублей. После анализа картины реставраторами был сделан вывод, что восстановить произведение без дублирования холста невозможно. Подобную работу уже проводили в 1913 году, поэтому первым этапом реконструкции будет снятие слоя, наклеенного век назад.

Галерея планирует потребовать, чтобы с вандала взыскали 20 миллионов рублей.

Кроме того, после нападения министерство культуры и Третьяковская галерея попросили Госдуму ужесточить наказание по статье о порче произведений искусства.

Инцидент произошел 25 мая 2018 года. Мужчина несколько раз ударил металлическим столбиком ограждения по картине Ильи Репина, порвав полотно в трех местах. Самая ценная часть картины – изображения лиц и рук царя и царевича – оказалась неповрежденной.

По подозрению в порче картины задержали Игоря Подпорина. На допросе он рассказал, что полотно произвело на него неприятное впечатление.