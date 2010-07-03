В Третьяковской галерее показали сразу два "Черных квадрата"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Третьяковская галерея открыла обновленную экспозицию в здании на Крымском Валу. С 13 августа посетители музея могут увидеть сразу два "Черных квадрата" Казимира Малевича в одном зале, а также побывать в специальных пространствах, посвященных коллекционеру Георгию Костаки и художнику Александру Дейнеке.

"Мы впервые показываем в одном зале два "Черных квадрата", – рассказала ТАСС гендиректор галереи Зельфира Трегулова. По ее словам, когда "Квадраты" выставлены вместе, это "производит невероятный эффект".

В фондах Третьяковки хранятся первый "Черный квадрат" 1915 года и авторское повторение 1929 года. Увидеть оба произведения в одном зале можно будет до середины октября. "Потом первый "Черный квадрат" мы переместим на третий этаж, где будет развернута выставка к 100-летию Музея живописной культуры", – пояснила Трегулова. А второй "Черный квадрат", по ее словам, впоследствии отправится на выставку "Иконы искусства" в Берн.

"Но, наверное, самая главная новость и самое главное изменение в этой экспозиции – создание отдельного зала, где представлены работы из коллекции Георгия Костаки", – подчеркнула директор Третьяковской галереи. Она также отметила, что в ходе работ в здании на Крымском Валу отремонтировали крышу, покрасили стены залов.

Кроме того, добавила Трегулова, в музее появился отдельный зал, где разместились работы одного из ведущих представителей русского авангарда – Владимира Татлина. Другим новшеством стало создание зала советского живописца-монументалиста Александра Дейнеки.

Как предупредила Трегулова, посетители могут заметить, что из обновленной экспозиции исчезли какие-то работы. Это связано с тем, что они готовятся к отправке или уже отправлены на выставки в другие музеи, пояснила директор ГТГ. "Но в то же время это позволило нам вынуть из запасников и показать какие-то очень интересные вещи, может быть, менее известных художников. Мы в первый раз за многие годы повесили работы Школьника, Кульбина или раннего Давида Бурлюка", – сказала собеседница агентства.

В конце июля на ВДНХ открылась обновленная экспозиция Музея Рерихов. В залах представлены 604 музейных предмета, в частности, 180 графических и живописных работ Николая и Святослава Рерихов.