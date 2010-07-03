Третьяковка за день продает печатную продукцию на 700 тысяч рублей

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Третьяковская галерея за день продает печатную продукцию на 700 тысяч рублей, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в рамках IV Московского культурного форума.

"Чем больше будет у вас в музее посетителей, тем больше музей будет субъектом рынка. Он будет на этом больше зарабатывать. Это билеты, буфеты, книжные магазины", – цитирует главу ведомства Агентство "Москва".

По словам Мединского, музей не хранилище старых вещей, и работникам следует проводить лекции, мастер-классы и "заманивать" в музеи школьников.

Ранее Мединский поддержал расширение формата музыкальных школ и школ искусств в столице. Он призвал сохранить расширенную систему предпрофподготовки музыкантов, которой обучают в специализированных музыкальных школах.

Московский культурный форум работает с 22 по 25 марта в Центральном выставочном зале "Манеж". Посетителей ждут около 100 театральных событий, почти 50 дискуссий и более 30 мастер-классов. Вход на форум свободный.