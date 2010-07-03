Обвиняемый в краже картины Куинджи извинился в суде

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

33-летний Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, извинился в суде за свои действия.

"Хочу принести извинения Третьяковской галерее и министерству культуры РФ за свой поступок", – сказал подсудимый перед началом заседания, передает ТАСС.

Дело рассматривается в Замоскворецком суде Москвы. По словам гособвинителя, Чуприков не страдает никакими психическими заболеваниями и полностью осознавал характер своих действий в момент преступления. Он не состоит на учете в наркодиспансере или психоневрологическом диспансере.

27 января посетитель выставки в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открыто похитил картину. На следующее утро полицейские задержали Дениса Чуприкова в поселке Заречье Московской области. Он показал место, где находилась картина.

Мужчину арестовали и направили на экспертизу к психиатрам. Объясняя свой поступок, Чуприков заявил, что хотел "привлечь внимание к себе".

В Минкульте РФ официально заявили, что работа получила незначительные повреждения "в виде потертостей", появившихся "при варварской транспортировке картины". Позднее злоумышленник оплатил стоимость реставрации, которую оценили в 13 тысяч рублей.

Картину "Ай-Петри. Крым" (размер 39 x 53 см) Куинджи создавал в период с 1898 по 1908 год. Полотно является образцом пейзажа с изображением гор, приписана к коллекции Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. По оценкам искусствоведов, стоимость работы составляет около 200 тысяч долларов.

