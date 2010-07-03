Расследование по делу о похищении картины "Ай-Петри. Крым" завершено

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Третьяковской галереи

Расследование по уголовному делу в отношении Дениса Чуприкова, похитившего из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", завершено, сообщает Агентство "Москва".

Адвокат Светлана Горбунова рассказала, что Чуприкову предъявили обвинение в окончательной редакции. Теперь дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

По ее словам, психиатрическая экспертиза показала, что Чуприков вменяемый. Вину в похищении он признал, но отрицает порчу картины.

27 января посетитель Третьяковки открыто похитил полотно из выставочного зала. На следующее утро полицейские задержали Дениса Чуприкова, который показал место, где находилась картина.

Мужчину арестовали на два месяца и направили на экспертизу к психиатрам. Объясняя свой поступок, Чуприков заявил, что хотел "привлечь внимание к себе".