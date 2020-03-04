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Город

08:59

Дом усадьбы XIX века отреставрируют в центре Москвы

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В центре Москвы проведут реконструкцию главного дома городской усадьбы XIX века, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В настоящий момент над проектом реставрации работает собственник здания. Весной он должен предоставить готовый план реконструкции дома. Ранее собственник пытался уклониться от работ, однако его привлекли к административной ответственности.

Речь идет о двухэтажном здании, расположенном на Спартаковской улице. Оформленное в стиле классицизма, оно имеет фасад с плоским ризалитом в центре, четырехпилястровым портиком и фронтоном.

Помимо реставрации здания, планируется обеспечение здания системой пожарной безопасности.

Считается, что усадьба ранее принадлежала дворянской семье Савиных. Затем его приобретали генерал-губернатор Москвы Арсений Закревский и инженер Николай Зимин. В советское время здание использовалось как учебное.

В столице также планируется реставрация Центрального дома журналиста на Никитском бульваре. Работы проведут в 2021 году.

Ранее стало известно, что в 2019 году в Москве реконструировали 213 памятников архитектуры.

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