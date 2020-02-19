Усадьбу XVIII века отреставрируют в Хитровском переулке

19 февраля, 15:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Хитровском переулке Басманного района будет отреставрирована усадьба XVIII века. Необходимая для этого проектная документация уже согласована Москомэкспертизой, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что облик усадьбы был сформирован три века назад при дворянском роде Лопухиных. Дом в разные времена принадлежал князю Петру Волконскому, купцу Афанасию Кирьякову и семье Буниных. В 1871 году там родился композитор Александр Скрябин.
Известно, что усадьба пережила пожар 1812 года, однако некоторые детали классической архитектурной композиции сохранились до сегодняшнего дня. В частности, уцелели обрамления окон, пилястры второго этажа и карнизы из белого камня.
В ходе реставрации специалисты демонтируют некоторые перегородки, при этом сохранив несущие стены. Внутри здания будут восстановлены лестницы и доломитовые ступени, а также печи и интерьерный декор. На кровле ремонтники займутся приведением в порядок печных труб.
Снаружи дом планируется облицевать искусственным камнем и восстановить штукатурку и фасад здания. Кроме того, реставраторы дадут новую жизнь историческим оконным и дверным проемам.
Приусадебная территория также будет благоустроена: вокруг дома разобьют газоны, высадят растения и проложат тротуары, на которых разместятся скамейки и беседки для отдыха.
После завершения реставрационных работ в усадьбе намерены открыть гостиницу.
Ранее исторические надгробия отреставрировали в некрополе Донского монастыря. Они были поставлены представителям московской интеллигенции, купечества и дворянства в XIX и XX веках и со временем потеряли былую красоту. Реставраторы же придали потускневшим монументам новые краски.
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