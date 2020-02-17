Исторические надгробия отреставрировали в некрополе Донского монастыря

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В некрополе Донского монастыря реставраторы восстановили 7 исторических надгробий. Они были поставлены представителям московской интеллигенции, купечества и дворянства в XIX и XX веках, информирует портал мэра и правительства столицы.
За долгое время существования мемориалы покрылись трещинами, сколами, стали загрязнены, их фундамент размыло. Специалистам же удалось восстановить практически первозданный вид памятных плит.
Так, было отреставрировано безымянное надгробие, датируемое концом XIX века. Оно было выполнено в виде каменной часовенки. Эксперты предполагают, что когда-то надгробие венчал крест. Грани же памятника украшали витые колонки и резные узоры.
Также реставраторы поработали над восстановлением подобного мемориала Ивану Гавриловичу Ощепкову. На надгробии сохранилась надпись с датами жизни этого человека – 1825–1899 годы. Сама же плита украшена колоннами с желобками, однако крест на вершине так называемой часовни не сохранился.
Помимо этого, было восстановлено надгробие врачу Алексею Константиновичу Струпову, выполненное в таком же стиле, как предыдущие. Мраморную плиту украшали полукруглые кокошники, заостренные посредине. Надписи на нем были выполнены на старославянском языке.
На одном из памятников уцелел крест. Сама плита была выполнена из полированного габбронорита и красного гранита. Согласно надписи, в могиле похоронен потомственный почетный гражданин Иван Михайлович Колчин, умерший 1903 году.
Отличался ото всех монумент на месте захоронения купца Ивана Степановича Гайдина. Он был выполнен в форме "жертвенника" и поставлен в 1912 году. Памятник имел высокий цоколь и был увенчан гладким карнизом или короной. Также на постамент было нанесено барельефное изображение Иоанна Крестителя с лавровыми ветвями.
Самое позднее из представленных надгробий относится к 60-м годам XX века. Оно представлено в виде стелы из лабрадорита. Памятник был поставлен ленинградскому историку, военно-морскому капитану 1-го ранга Николаю Сергеевичу Кровякову, который скончался в 1962 году. Буквы на монументе покрыты позолотой, под посвятительной надписью изображена золотая пятиконечная звезда.
Ранее стало известно о том, что реставрация Бахрушинского музея завершится к 2022 году. Отмечается, что на данный момент уже проведена масштабная реконструкция фасадов Главного дома, а во флигеле "Каретный сарай" появился новый выставочный зал.
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