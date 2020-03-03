Домжур в центре Москвы отреставрируют в 2021 году

12:10
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Центральный дом журналиста на Никитском бульваре планируют отреставрировать в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.
В ведомстве подчеркнули, что здание представляет собой памятник архитектуры регионального значения и должно содержаться соответствующе. В нем располагается штаб-квартира Союза журналистов России.
"Ориентировочный срок разработки проекта реставрации здания и приспособления – май 2020 года, к работам по сохранению объектов культурного наследия должны приступить в 2020 году, закончить их планируется в 2021 году", – заявил собеседник информагентства.
Как сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, коммуникации особняка и его крыша требуют замены. Объем и формат предстоящих работ рассматривают специалисты по реставрации.
По предварительной информации, Домжур станет многофункциональным мультимедийным центром. Здесь планируют разместить пресс-центр, кинотеатр, Клуб иностранных журналистов и ресторан. Кроме того, специалисты обеспечат сохранность рядом стоящего здания, которое также признано объектом культурного наследия.
Здание Центрального дома журналистов было построено в конце XVIII века для князей Гагариных. По данным Мосгорнаследия, автором строения является архитектор Александр Вивьен.
Ранее сообщалось, что в Москве планируется реставрация фасада дворца культуры ЗИЛ. Ожидается, что архитектурной детали вернут исторический облик. Проект работ уже был утвержден в департаменте культурного наследия столицы.
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