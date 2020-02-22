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Культура

12:47

Мемориальную доску Герою Советского Союза Ивану Блинову открыли в столице

город культура

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В столичном районе Щукино на стене одного из домов открыли мемориальную доску генерал-майору советской армии, Герою Советского Союза Ивану Блинову, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента культурного наследия.

"Она была установлена на стене дома в районе Щукино, где он провел последние годы своей жизни: улица Маршала Бирюзова, дом 8, корпус 1", – говорится в сообщении.

Как отмечается, доску выполнили скульптор Лунин и архитектор Соловьев. Они изобразили героя в парадном военном кителе с множеством наград.

Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что Иван Блинов с августа 1942-го выполнял задания в тылу врага.

"Лично формировал отряды партизан, которые, объединившись, давали серьезный отпор врагу на территории Белоруссии и Польши, пуская под откос фашистские эшелоны", – приводятся в сообщении слова Емельянова.

Как уточняется, после войны Блинов продолжил службу в Красной Армии и преподавал.

Ранее сообщалось, что на доме в столичном районе Арбат открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Оке Городовикову. Памятная табличка находится по адресу: Большой Ржевский переулок, дом 11. Генерал-полковник, участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн жил в этом доме с 1938 по 1957 годы. Табличка установлена по инициативе Республики Калмыкии и при содействии Клуба Героев.

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