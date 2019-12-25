Скульптуру к 100-летию Театра Вахтангова установят в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве появится скульптурная композиция, посвященной 100-летию Театра имени Е. Вахтангова. Идею поддержала комиссия по монументальному искусству, передает Агентство "Москва".

Перед зданием театра может появиться еще один памятник его создателю. Сейчас памятник Евгению Вахтангову установлен во дворе Театрального института имени Б. Щукина.

Ранее директор театра Кирилл Крок обратился в Мосгордуму с вопросом установки в столице памятника Вахтангову в ознаменование 100-летия созданного им театра.

Государственный академический театр был образован в 1913 году как студенческая драматическая студия, которой руководил Вахтангов. Юбилей будет отмечаться в 2021 году.

Председатель комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский ранее заявил, что в столице может появиться памятник советскому космонавту Алексею Леонову.