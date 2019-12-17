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Культура

17 декабря, 23:36

Реставрация Дворца пионеров в Москве займет два года

город культура строительство

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Реставрационные работы в здании Дворца пионеров на улице Косыгина на Воробьевых горах в столице займут два года.

Как рассказала журналистам директор ГПБОУ "Воробьевы горы" Елена Мельвиль, их планируется завершить до 1 июня 2023 года.

"Речь идет именно о реставрации здания Дворца пионеров, поскольку здание, как и парк, являются объектами культурного наследия", – приводит слова Мельвиль Агентство "Москва".

Дворец пионеров был открыт на Воробьевых горах в 1961 году. Авторами памятника архитектуры советского модернизма являются Феликс Новиков и Владимир Кубасов.

По словам Мельвиль, сроки проектирования заканчиваются в сентябре 2020 года, хотя часть корпусов может выйти из проектирования и уйти в реставрацию чуть раньше.

Она подчеркнула, что уже завершены инженерно-изыскательные работы. Часть кружков на время реставрации переедет в другие здания, но образовательный процесс продолжится.

Архитектор бюро Kleinewelt Architekten Николай Переслегин, который занимается разработкой проекта отметил, что зданию будет возвращен исторический облик.

Сергей Собянин ранее вручил награды лауреатам конкурса на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация – 2019".

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