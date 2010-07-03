Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация – 2019"

15:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин вручил награды лауреатам конкурса на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация – 2019". Награждение прошло в Белом зале мэрии.
"У нас 2019 год действительно стал урожайным – 170 с лишним объектов отреставрировано. Это действительно огромная работа вас лично, ваших коллективов, ваших сторонников, сотрудников. Работа мирового уровня", – сказал Собянин.
Мэр добавил, что труд реставраторов требует высокого профессионализма и оценивается миллионами людей, которые выбирают для отдыха прогулки по городским улицам или паркам. В качестве примера Собянин привел ВДНХ.
"Например, комплекс памятников культуры, расположенный на ВДНХ, сегодня притягивает даже не миллионы, а десятки миллионов людей, которые никогда бы не пошли туда, если бы там не была бы проведена масштабная реконструкция и реставрация – никогда", – отметил Собянин.
Он подчеркнул, что отреставрированные парковые ансамбли создают возможности для культурной жизни столицы. Мэр отметил, что работы по реставрации и ремонту объектов культурного наследия финансируются не только за счет средств городского бюджета и федеральных органов исполнительной власти, но и за счет частных компаний.
Цель конкурса – развитие традиций московской школы реставрации, популяризация и привлечение общественного интереса к памятникам истории и культуры. Проводился он в 9-й раз. Начиная с 2011 года его лауреатами стали более 360 человек и организаций.
В этом году для участия в конкурсе было подано 96 заявок. Лауреатами стали 32 специалиста и/или организации, принимавшие участие в реставрации 20 объектов культурного наследия.
Победы в конкурсе присудили за реставрацию таких знаковых для Москвы объектов, как Дом Тургенева на Остоженке, фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ, бывший кинотеатр "Колизей" (театр "Современник") на Чистопрудном бульваре, Грот в парке "Кусково", Миусское трамвайное депо, и ряда других.
Всего за 2011–2019 годы в Москве отреставрировали 1 384 объекта культурного наследия, из которых 173 памятника – в этом году. В результате беспрецедентных по масштабу реставрационных работ число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза. Доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66 до 94%.
Ранее в Москве завершилась реставрация памятника Юрию Долгорукому. Специалисты провели профилактические работы, расчистили поверхность постамента и бронзовой скульптуры, отреставрировали декоративно-защитное покрытие, очистили от поздних наслоений надпись и воссоздали на ней недостающие буквы и знаки.
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