На доме Децла в Москве могут установить памятную табличку

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Мосгордума поддержит установку памятной таблички рэперу Децлу на доме в Москве, где он жил, однако это может произойти не ранее, чем через 10 лет. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Табличка может появиться через 10 лет после того, как человек ушел из жизни. Это давнее правило в Москве. Время своих героев фильтрует", – приводит слова Герасимова ТАСС. Пока такого предложения не поступало.

Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер в ночь на 3 февраля от остановки сердца после выступления в Ижевске. Рэперу было 35 лет. У него остались жена и ребенок. Первый альбом музыканта "Кто? ты" вышел в 2000 году. На нем представлены одни из самых известных песен Децла – "Слезы", "Вечеринка", "Кровь моя, кровь".

