"Вечеринка" и "Письмо". За что мы полюбили Децла в начале нулевых

В ночь на 3 февраля из жизни ушел рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под творческим псевдонимом Децл. Ему было 35 лет. Артист умер в ижевском клубе сразу после выступления на закрытой вечеринке. Это была его последняя вечеринка.
Портал Москва 24 собрал самые известные песни Децла, которые занимали первые места во всех хит-парадах начала 2000-х годов.
"Вечеринка"
Пожалуй, любимая песня многих молодых людей в исполнении Децла. Рэпер записал ее в 2000 году, когда ему исполнилось всего 16 лет. Она сразу же стала хитом и на протяжении долгого времени находилась в горячей ротации на радио и телевидении. Кстати, под нее компания Pepsi снимала Децла в своей рекламе.
Песня вошла в дебютный альбом Децла "Кто? ты". Он разошелся тиражом более миллиона копий. За этот альбом Децл получил премию "Record 2000" в номинации "Дебют года".
"Кровь моя, кровь"
Еще одна песня из альбома "Кто? ты". В 2000–2001 годах клип на песню неоднократно прокручивался на телеканалах "MTV", "РТР" и "Ren-TV".
Письмо
Песня "Письмо" получила в 2001 году престижную музыкальную премию "Золотой Граммофон". Это был самый пик популярности Децла.
Песня вошла в альбом "Уличный Боец", за который рэпер получил несколько премий, в том числе премии Муз-ТВ, Юнеско (лучшая обложка года), "Стопудовый хит" и "MTV Music Awards" (Выбор зрителей России).
Слезы
Песня "Слезы" была написана в 1999 году группой МЭD DОГ в стиле Рэпкор. Трек был создан на основе уже существовавшей композиции группы "Печаль". Однако, несмотря на вторичность, именно совместная работа с Децлом добавила группе популярности вне альтернативной тусовки.
Favela Funk
В 2016 году вышел мини-альбом рэпера Favela Funk, который он записал после поездки в Бразилию. В треке Favela Funk Децл старается отстаивать гуманистические идеалы.
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