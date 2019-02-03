В Сети появилось видео последнего выступления Децла в Ижевске, где рэпер скончался в ночь на 3 февраля.
Пользователи интернета выкладывают фото и видео в Instagram. На кадрах артист исполняет свои знаменитые хиты. Известно, что Децл выступал на закрытой вечеринке в клубе Posh Lounge, посвященной 30-летию местного жителя.
Несколько часов назад Децл опубликовал последний пост в Twitter. Музыкант написал, что путешествует по России и едет из Перми в Ижевск.
О смерти рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл, сообщил его отец продюсер Александр Толмацкий. Также печальное известие появилось в официальной группе исполнителя "ВКонтакте".
На смерть рэпера в соцсетях также отреагировали его мать и жена. "Бог забрал любимого. RIP", – написала его супруга Юлия Толмацкая. Артисту было 35 лет. У него остался 14-летний сын. О дате и месте прощания и похорон информация появится позже.
Концертный директор артиста Павел Беленец в свою очередь уточнил, что у артиста произошла остановка сердца после концерта. Он рассказал, что рэпер пошел в гримерку, там ему стало плохо, а приехавшая скорая уже констатировала смерть.
Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вошел в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров.
Всего на счету Децла девять сольных альбомов и один в составе рэп-объединения "Bad B. Альянс".
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