Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет

В Сети появилось видео последнего выступления Децла в Ижевске, где рэпер скончался в ночь на 3 февраля.

Пользователи интернета выкладывают фото и видео в Instagram. На кадрах артист исполняет свои знаменитые хиты. Известно, что Децл выступал на закрытой вечеринке в клубе Posh Lounge, посвященной 30-летию местного жителя.

Несколько часов назад Децл опубликовал последний пост в Twitter. Музыкант написал, что путешествует по России и едет из Перми в Ижевск.

О смерти рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл, сообщил его отец продюсер Александр Толмацкий. Также печальное известие появилось в официальной группе исполнителя "ВКонтакте".

На смерть рэпера в соцсетях также отреагировали его мать и жена. "Бог забрал любимого. RIP", – написала его супруга Юлия Толмацкая. Артисту было 35 лет. У него остался 14-летний сын. О дате и месте прощания и похорон информация появится позже.

Концертный директор артиста Павел Беленец в свою очередь уточнил, что у артиста произошла остановка сердца после концерта. Он рассказал, что рэпер пошел в гримерку, там ему стало плохо, а приехавшая скорая уже констатировала смерть.

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вошел в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров.

Всего на счету Децла девять сольных альбомов и один в составе рэп-объединения "Bad B. Альянс".