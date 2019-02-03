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07:55 (обновлено 03.02.2019 08:43)

Умер рэпер Децл

утраты культура

07:55

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Фото: ТАСС/Сергей Николаев

Рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный как Децл, скончался в ночь на воскресенье, 3 февраля в возрасте 35 лет, сообщается в официальной группе исполнителя "ВКонтакте".

"Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами", – говорится в сообщении.

Об этом также рассказал в Facebook его отец продюсер Александр Толмацкий. "Кирилла больше нет", – написал он.

Концертный директор артиста Павел Беленец в свою очередь уточнил, что у артиста произошла остановка сердца после концерта в клубе в Ижевске.

"Кирилл пошел в гримерку, сел в кресло, ему стало плохо, он потерял сознание, ему вызвали скорую, которая констатировала смерть. Предварительная информация – остановка сердца, точную я опубликую в социальных сетях после экспертизы", – цитирует его Агентство "Москва".

О дате и месте прощания и похорон информация также появится позже в соцсетях.

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вошел в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров.

Всего на счету Децла девять сольных альбомов и один в составе рэп-объединения "Bad B. Альянс". У Толмацкого остался 14-летний сын.

утраты культура

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