Памятную доску Герою СССР Городовикову открыли в Москве

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Мемориальную доску Герою Советского Союза Оке Городовикову открыли на доме в столичном районе Арбат, где военачальник прожил почти 20 лет.

Как сообщили в департаменте культурного наследия, памятная табличка находится по адресу: Большой Ржевский переулок, дом 11.

Генерал-полковник, участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн жил в этом доме с 1938 по 1957 годы.

Табличка установлена по инициативе Республики Калмыкии и при содействии Клуба Героев.

В комиссии по монументальному искусству ранее заявили, что в столице может появиться памятник советскому космонавту Алексею Леонову.