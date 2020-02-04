Завершен первый этап реставрации кинотеатра "Художественный"

16:00
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Специалисты завершили первый этап реставрации кинотеатра "Художественный" в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.
"Реставраторы привели в порядок кирпичную кладку внутренних стен, демонтировали поврежденную штукатурку фасадов, устроили монолитные железобетонные конструкции и смонтировали стальные фермы над главным кинозалом", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что полностью завершить работы планируют в текущем году.
Как отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, слова которого приводит пресс-служба, проект реставрации полностью учитывает архитектурную уникальность строения и необходимость приспособить его под современные нужды кинотеатра.
"Сейчас завершился первый этап реставрации, в рамках которого были усилены все конструкции, а также дверные и оконные проемы, обеспечена гидроизоляция, восстановлена прочность кирпичной кладки стен, завершены работы по устройству перекрытий кровли и монтажу его покрытия", – добавил Емельянов.
По его словам, сейчас специалисты ведут работы по монтажу внутренних инженерных систем, ремонту, восстановлению кирпичных стен со стороны фасадов и реставрации лепного декора.
Ранее гендиректор научно-реставрационной фирмы "Виктория", которая занимается объектом, Сергей Руденко рассказал, что в ходе реставрации кинотеатра "Художественный" в центре Москвы там появится третий этаж.
По его словам, этаж появится за счет новых перекрытий по левому и правому крылу. При этом высотность здания не изменится.
После реставрации в кинотеатре будут действовать четыре кинозала вместо одного. Центральный зал будет рассчитан на 368 мест, вспомогательные же будут маленькими. Здание укомплектуют современным оборудованием, в том числе новыми звуковыми системами.
Также в кинотеатре появятся бары и рестораны, а также лаундж-зона. Между фойе и зоной кинотеатра в большом зале будет стоять звуконепроницаемая стеклянная перегородка, и, сидя в лаундж-зоне, люди смогут смотреть на зрительный зал.
В 2014 году кинотеатр закрылся на реконструкцию. "Художественный" является объектом культурного наследия регионального значения и входит в мировую тройку кинотеатров, имеющих столетнюю историю. Он стал первым российским кинотеатром, построенным как отдельное здание.
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