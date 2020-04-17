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10:18

Многофункциональный комплекс свяжет "Москва-Сити" с набережной

город строительство

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Многофункциональный комплекс свяжет "Москва-Сити" с набережной Москвы-реки, рассказал главный архитектор Сергей Кузнецов.

Он отметил, что проект был одобрен еще в 2016 году, однако затем его не смогли реализовать. Впоследствии идея строительства многофункционального комплекса была переработана. В частности, было принято решение разместить в здании офисные площадки, а не гостиницы и апартаменты, как было задумано в начале. Кроме того, концепция фасада комплекса была полностью изменена.

"Комплекс состоит из двух 18-этажных корпусов, имеющих общую подземную часть с паркингом. Объемное решение комплекса по сравнению с проектом 2016 года практически не изменилось, а вот фасад корпуса, обращенный в сторону Пресненской набережной, был полностью переработан. Пластика фасадов стала мельче и детальнее, усложнился ее рисунок. В отделке фасадов комплекса используется архитектурное стекло и выразительные декоративные элементы с "латунным" покрытием", – сказал Кузнецов.

фото: пресс-служба Москомархитектуры

Как рассказали архитекторы проекта Александр Цимайло и Николай Ляшенко, общая площадь комплекса составит 85 тысяч квадратных метров. В проект также входит обустройство открытого двора, который будет расположен между двумя корпусами. Особое внимание уделят пешеходной эстакаде, которая позволит связать территорию "Москва-Сити" с набережной Москвы-реки.

"В ее составе также планируется устройство причала, включенного в новую городскую систему водного транспорта, и создание благоустроенной площади, расположенной над проезжей частью", – отметил Кузнецов.

Ранее на портале "Активный гражданин" завершилось голосование по поводу реставрации здания Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. Наиболее популярным вариантом стало сохранение первоначальной авторской концепции.

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