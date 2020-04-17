Москвичи выбрали новый облик Дворца пионеров на Воробьевых горах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное реставрации Московского дворца пионеров. Свое мнение высказало более 144 тысяч пользователей, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Наибольшее число респондентов – 50,79 процента – высказались за сохранение первоначальной авторской концепции, но с учетом современных технологий. Еще 26,7 процента заинтересованы в реставрации корпусов вместе со строительством новых.

Наименьший интерес среди пользователей вызвало третье решение. Его авторы предлагали привести в порядок основной корпус Дворца, а остальные не трогать вообще.

Комплекс Московского дворца пионеров состоит из 10 корпусов. В него входят концертный, выставочный и спортивный залы, сад, оранжерея, бассейн и многое другое. Занимается здесь более 40 тысяч детей.

Реставрация в учреждении планируется в свете того, что работы по поддержанию облика здания не проводились с 1960-х годов. Усложняет ситуацию и то, что многочисленные перепланировки негативно сказались на авторской концепции здания. Голосование по проекту реставрации стартовало в конце марта.

