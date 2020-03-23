Горожане определят концепцию реконструкции Московского дворца пионеров

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В проекте "Активный гражданин" началось новое голосование. Теперь жителям столицы требуется определить концепцию Московского дворца пионеров, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Известно, что москвичи смогут выбрать один из трех проектов благоустройства. Первый подразумевает обращение к замыслу архитекторов и реставрацию всех корпусов и прилегающей территории в первоначальном виде.

Согласно второму проекту, будет предусмотрена бережная реставрация только основного здания с сохранением авторской идеи.

В рамках третьего проекта реконструкция и ремонт затронут все здания архитектурного комплекса.

Отмечается, что с 1960-х годов в Московском дворце пионеров не было реставрации. При этом на фоне неоднократных перепланировок утратилась авторская концепция здания.

С окончанием работ Московский дворец пионеров станет современным, безопасным и функциональным. В 2002 году Московский дворец пионеров и прилегающую к нему территорию признали объектом культурного наследия.

Проект "Активный гражданин" запустили в столице в 2014 году. Благодаря нему москвичи решают, какие объекты нужно благоустроить, выражают свое мнение по городским новинкам, участвуют в опросах. К проекту присоединилось более 2,8 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что здание бывшей пожарной части отреставрируют на улице Хромова.

