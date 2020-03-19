Здание бывшей пожарной части отреставрируют на улице Хромова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты приступили к реставрации бывшей пожарной части на улице Хромова, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В настоящий момент здание считается объектом культурного наследия. В 2016 году в нем произошел пожар, вследствие которого сильно пострадали второй этаж и кровля.

Специалисты почти завершили демонтаж сгоревших конструкций здания. В рамках реставрации планируется восстановление исторической кладки первого этажа и каланчи с дополнением утраченных элементов. Также специалисты установят бревенчатый сруб второго этажа и деревянные оконные рамы. Кроме того, планируется реконструкция лестницы, ведущей на третий этаж.

Отмечается, что долгое время собственник здания не занимался его реставрацией. Работы начались после обращения столичного департамента культурного наследия в суд по данному вопросу.

Здание построили в 1900-е годы в стиле эклектики. На первом этаже в нем располагались ткацкие цеха, а на втором – жилые комнаты. В 1924–1927 годах здание приспособили под пожарную часть, сделав пристройку в виде трехэтажной каланчи. Некоторые оконные рамы первого этажа заложили, другие – адаптировали под въездные ворота.

В Москве давно ведутся и до сих пор продолжаются реставрационные работы. В частности, стало известно, что работы по реконструкции Северного речного вокзала завершат в 2020 году. Также специалисты вскоре начнут реставрацию здания Московского академического театра имени Владимира Маяковского.