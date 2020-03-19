Здание бывшей пожарной части отреставрируют на улице Хромова

09:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты приступили к реставрации бывшей пожарной части на улице Хромова, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В настоящий момент здание считается объектом культурного наследия. В 2016 году в нем произошел пожар, вследствие которого сильно пострадали второй этаж и кровля.
Специалисты почти завершили демонтаж сгоревших конструкций здания. В рамках реставрации планируется восстановление исторической кладки первого этажа и каланчи с дополнением утраченных элементов. Также специалисты установят бревенчатый сруб второго этажа и деревянные оконные рамы. Кроме того, планируется реконструкция лестницы, ведущей на третий этаж.
Отмечается, что долгое время собственник здания не занимался его реставрацией. Работы начались после обращения столичного департамента культурного наследия в суд по данному вопросу.
Здание построили в 1900-е годы в стиле эклектики. На первом этаже в нем располагались ткацкие цеха, а на втором – жилые комнаты. В 1924–1927 годах здание приспособили под пожарную часть, сделав пристройку в виде трехэтажной каланчи. Некоторые оконные рамы первого этажа заложили, другие – адаптировали под въездные ворота.
В Москве давно ведутся и до сих пор продолжаются реставрационные работы. В частности, стало известно, что работы по реконструкции Северного речного вокзала завершат в 2020 году. Также специалисты вскоре начнут реставрацию здания Московского академического театра имени Владимира Маяковского.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: