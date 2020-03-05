Театр Маяковского ожидает реставрация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Комплекс зданий Московского академического театра имени Владимира Маяковского ожидает реставрация. Такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина на заседании 5 марта.
Речь идет о зданиях на Большой Никитской улице, доме 19/13, строении 1, и в Малом Кисловском переулке, владении 11, строениях 1 и 3.
Основное здание театра является объектом культурного наследия федерального значения – это усадьба Глебовых-Стрешневых второй половины XVIII века. В ходе работ его капитально отреставрируют и приспособят под современное использование. Исторический облик памятника полностью сохранят.
Изюминкой проекта реставрации станет возвращение зданию давно утраченной металлической крыши с башенками и кружевами, благодаря которой театр станет похож на сказочный терем. Сцену и зрительный зал оснастят новейшим светозвуковым и технологическим оборудованием, что позволит воплощать в жизнь самые смелые творческие замыслы режиссеров. В театре появятся крайне необходимые репетиционные залы и помещения для хранения декораций и реквизита.
В соседнем здании театра в Малом Кисловском переулке разместятся малая сцена театра на 130 мест с отдельным входом, буфет, фойе, репетиционные залы, артистические и складские помещения.
Сегодня здания театра имени Маяковского находятся в неудовлетворительном состоянии. Конструкции изношены более чем на 50%, в зданиях имеются деформационные сквозные вертикальные трещины.
Реставрацию проведут за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы.
Ранее сообщалось, что Московский академический театр имени Маяковского и Московский драматический театр имени Пушкина планируется отреставрировать в 2020–2021 годах.
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