Театр Маяковского ожидает реставрация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Комплекс зданий Московского академического театра имени Владимира Маяковского ожидает реставрация. Такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина на заседании 5 марта.

Речь идет о зданиях на Большой Никитской улице, доме 19/13, строении 1, и в Малом Кисловском переулке, владении 11, строениях 1 и 3.

Основное здание театра является объектом культурного наследия федерального значения – это усадьба Глебовых-Стрешневых второй половины XVIII века. В ходе работ его капитально отреставрируют и приспособят под современное использование. Исторический облик памятника полностью сохранят.

Изюминкой проекта реставрации станет возвращение зданию давно утраченной металлической крыши с башенками и кружевами, благодаря которой театр станет похож на сказочный терем. Сцену и зрительный зал оснастят новейшим светозвуковым и технологическим оборудованием, что позволит воплощать в жизнь самые смелые творческие замыслы режиссеров. В театре появятся крайне необходимые репетиционные залы и помещения для хранения декораций и реквизита.

В соседнем здании театра в Малом Кисловском переулке разместятся малая сцена театра на 130 мест с отдельным входом, буфет, фойе, репетиционные залы, артистические и складские помещения.

Сегодня здания театра имени Маяковского находятся в неудовлетворительном состоянии. Конструкции изношены более чем на 50%, в зданиях имеются деформационные сквозные вертикальные трещины.

Реставрацию проведут за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы.

Ранее сообщалось, что Московский академический театр имени Маяковского и Московский драматический театр имени Пушкина планируется отреставрировать в 2020–2021 годах.