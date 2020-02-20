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Город

18:42

На территории промзоны "Октябрьское поле" появятся социальные объекты и жилье

город благоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На территории промзоны "Октябрьское поле" возведут жилье, социальные объекты и технопарк. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила соответствующие существенные условия проекта договора о комплексном развитии территории по адресу: улица Берзарина, владение 32.

Микрорайон комплексной застройки планируют ввести в эксплуатацию до 2024 года. Там разместятся школа на 800 мест, два детских сада на 200 мест, поликлиника на 150 посещений в смену и технопарк.

Ранее сообщалось, что в Хорошёвском районе проведут реорганизацию промзоны. В настоящий момент на этой территории расположены устаревшие заводы. Площадь промзоны составляет 5,5 тысячи квадратных метров.

Там разместится многофункциональный комплекс с детским образовательным, медицинским и физкультурно-оздоровительным центрами. Также там будут построены складские помещения. Общая площадь застройки составит 29,2 тысячи квадратных метров.

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