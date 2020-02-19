Новое общежитие МИФИ будет оформлено в фирменных цветах вуза

Фото: Москомархитектура

Новое общежитие Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" на улице Москворечье будет оформлено в фирменных цветах образовательного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Благодаря мягкому цветовому решению – дом выполнен в светло-голубых фирменных тонах МИФИ – здание удачно впишется в окружающую застройку и разнообразит городскую среду", – заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Здание площадью около 18 тысяч квадратных метров расположится по адресу: улица Москворечье, владение 19, корпус 2. Оно будет разделено на две секции. На первых этажах разместят подсобные помещения и квартиры для маломобильных граждан. Остальное пространство займут студенческие комнаты.

Территорию вокруг нового общежития планируют благоустроить – высадить деревья и кустарники. Кроме того, рядом со зданием будут площадки для отдыха и спортивные объекты.

Ранее в Москве открылась служба сопровождения трудоустройства выпускников. Услугу предоставляют в городском учебном центре "Профессионал". Здесь можно будет получить необходимые советы и даже помощь психолога.

