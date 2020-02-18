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Общество

18 февраля, 07:20

Служба сопровождения трудоустройства выпускников появилась в учебном центре "Профессионал"

общество образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В учебном центре "Профессионал" появилась служба сопровождения трудоустройства выпускников. Там помогают составлять резюме и подбирать вакансии, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в центре будет работать карьерный консультант флагманского центра занятости населения "Моя работа". В его обязанности входит подсказывать, какую тактику телефонного общения с работодателем выбрать и как правильно подготовиться к собеседованию.

Кроме того, выпускники смогут обратиться за помощью к специалистам по учебно-методической работе, а также психологам.

"Поиск работы параллельно с обучением очень интересует тех, кто ценит время. Люди обращаются с самыми разными вопросами: кому-то нужна помощь в составлении резюме, а кто-то не уверен в том, что сможет найти работу. Наша задача – поддержать каждого. Мы хотим дать человеку набор индивидуальных рекомендаций, настроить его на успешное трудоустройство, чтобы поиск работы не был для него стрессом", – рассказала начальник отдела содействия трудоустройству учебного центра Надежда Ледащева.

Ранее стало известно, что иностранным студентам разрешили работать в свободное время. Соответствующий закон в третьем, окончательном чтении был принят Госдумой. Отмечается, что такая категория граждан сможет работать на основании трудового или гражданско-правового договора.

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