Иностранным студентам разрешили работать в свободное время

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об упрощении трудоустройства иностранных студентов в России. Теперь они смогут работать не только во время каникул, но и в свободное время, сообщает "Интерфакс".

Иностранные студенты смогут работать на основании трудового или гражданско-правового договора.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, это позволит "выйти на решение задачи", поставленной президентом РФ, – увеличить не менее чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в российских вузах и профучилищах.

Документ внесен в нижнюю палату парламента группой сенаторов и депутатов Федерального собрания.

Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, обязывающий вузы возвращать деньги в бюджет в случае нарушения договора о целевом обучении.