Эксперт поддержал отмену профстандарта для преподавателей университетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков прокомментировал Москве 24 решение отменить профстандарт для преподавателей высших учебных заведений России. По его мнению, это инициатива совершенно естественна, в первую очередь это касается творческих специальностей и вузов, в которых обучаются творческим профессиям.
"В институтах культуры не все деятели имеют ученую степень и ученое звание. Требование для преподавателей, чтобы они обязательно имели ученую степень или звание, приводит к тому, что очень многие ценные специалисты-практики, которые не преподавали в этих вузах, могут преподавать в них лучше, чем те, кто просидел в библиотеках всю жизнь", – считает специалист.
Комков отметил, что для студентов будет лучше, если им будут преподавать те люди, которые имеют хороший опыт в своей деятельности. К примеру, кто долгое время работал на стройке, стоял у мольберта или играл на скрипке. "Если эти люди будут преподавать по той или иной профессии, это будет лучше, нежели это будут делать некие теоретики, которые никогда в жизни ничего реально не делали. Это вполне логично, все должно быть сбалансированно", – говорит он.
Ранее стало известно, что профстандарт для преподавателей высших учебных заведений России отменят. Об этом сообщили в комитете по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации.
Решение об отмене нормы основано на консультациях между Совфедом, министерством образования и науки РФ и образовательными организациями. Действующие правила ограничивали работу педагогов, не имеющих ученую степень, хотя носили рекомендательный характер.
По мнению члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой, введение профстандарта негативно отразилось на схеме формирования учебной нагрузки между преподавателями. Сложилась ситуация, в которой работать без ограничений могли только доценты, отметила сенатор.
В профессиональном сообществе отмену профстандарта с 1 января 2020 года восприняли положительно.
Ранее члены Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей предложили разрешить людям без педагогического образования давать уроки в школах и детских садах. Для оценки кандидатов предлагают список из 18 критериев.
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