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12:55

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Эксперт поддержал отмену профстандарта для преподавателей университетов

Без холодных доцентов. Нужно ли отменять профстандарт для преподавателей вузов
общество эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков прокомментировал Москве 24 решение отменить профстандарт для преподавателей высших учебных заведений России. По его мнению, это инициатива совершенно естественна, в первую очередь это касается творческих специальностей и вузов, в которых обучаются творческим профессиям.

"В институтах культуры не все деятели имеют ученую степень и ученое звание. Требование для преподавателей, чтобы они обязательно имели ученую степень или звание, приводит к тому, что очень многие ценные специалисты-практики, которые не преподавали в этих вузах, могут преподавать в них лучше, чем те, кто просидел в библиотеках всю жизнь", – считает специалист.

Комков отметил, что для студентов будет лучше, если им будут преподавать те люди, которые имеют хороший опыт в своей деятельности. К примеру, кто долгое время работал на стройке, стоял у мольберта или играл на скрипке. "Если эти люди будут преподавать по той или иной профессии, это будет лучше, нежели это будут делать некие теоретики, которые никогда в жизни ничего реально не делали. Это вполне логично, все должно быть сбалансированно", – говорит он.

Без практики войти в специальность невозможно. Если в вузах будут сидеть только теоретики, которые только по книжкам и каким-то теоретическим установкам все изучали, а потом они будут также обучать будущих специалистов, то мы получим недоучек, которые окажутся бесполезны в своей отрасли.
Сергей Комков
руководитель Всероссийского фонда образования

Ранее стало известно, что профстандарт для преподавателей высших учебных заведений России отменят. Об этом сообщили в комитете по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации.

Решение об отмене нормы основано на консультациях между Совфедом, министерством образования и науки РФ и образовательными организациями. Действующие правила ограничивали работу педагогов, не имеющих ученую степень, хотя носили рекомендательный характер.

По мнению члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой, введение профстандарта негативно отразилось на схеме формирования учебной нагрузки между преподавателями. Сложилась ситуация, в которой работать без ограничений могли только доценты, отметила сенатор.

В профессиональном сообществе отмену профстандарта с 1 января 2020 года восприняли положительно.

Ранее члены Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей предложили разрешить людям без педагогического образования давать уроки в школах и детских садах. Для оценки кандидатов предлагают список из 18 критериев.

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