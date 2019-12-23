Профстандарт для преподавателей вузов отменят

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Профстандарт для преподавателей высших учебных заведений России отменят. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на комитет по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации.

Решение об отмене нормы основано на консультациях между Совфедом, министерством образования и науки РФ и образовательными организациями. Действующие правила ограничивали работу педагогов, не имеющих ученую степень, хотя соответствующие рекомендации носили рекомендательный характер.

По мнению члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой, введение профстандарта негативно отразилось на схеме формирования учебной нагрузки между преподавателями. Сложилась ситуация, в которой работать без ограничений могли только доценты, отметила сенатор.

"Такие стандарты были некачественными изначально. Мы исходим из того, что не все преподаватели – ученые. Среди них есть люди, которые хорошо владеют профессией, имеют прекрасный опыт и должны передавать свои практические навыки", – подчеркнула Рукавишникова.

В профессиональном сообществе отмену профстандарта с 1 января 2020 года восприняли положительно.

"Очень хорошая новость. Это достаточно неожиданно для меня. Интерес к стандарту у профсоюзов очень большой, но настороженный. Мы опасаемся сокращения рабочих мест, потому что в документе много не очень понятных и удачных позиций. Думаю, что отмена нормы – это положительный момент", – заявил председатель профсоюзной организации СПбГУ Леонид Иванов.

Ранее члены Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей предложили разрешить людям без педагогического образования давать уроки в школах и детских садах. Для оценки кандидатов предлагают список 18 критериев.

