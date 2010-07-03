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Москва 24

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Общество

10:01

В Госдуме предложили создать профстандарт для тренеров личностного роста

общество

В России предлагают разработать профстандарт для тренеров личностного роста

В Госдуме задумались о разработке профессионального стандарта для коучей – тренеров личностного роста. По данным Международной федерации коучинга, сейчас в России около трех тысяч сертифицированных специалистов, однако число самозванцев в разы больше.

Популярность курсов личностного роста в стране только растет. Тренинги, лекции и мастер-классы проводят как российские коучеры, так и зарубежные гости. По словам депутатов, рынок коучинга давно сформирован, однако в нем царит полный хаос.

"Задача отделить профессионалов от самозванцев. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Порядочные, образованные системные коучи – да. Мошенники, инфоцыгане – нет", – отметил парламентарий Виктор Зубарев.

Ранее Москва 24 рассказывала о Елене Филитович – "тренере позитивной психологии для женщин". Она уверяет, что любая девушка может получать от любого мужчины дорогие подарки и деньги, стоит только попросить. Подходя к незнакомцам в торговых центрах, на улицах и в супермаркетах, Елена просит помочь финансово или купить подарок.

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