"Игра в цыганочку": как женский тренер учит попрошайничать у незнакомцев

Жить красиво и легко можно, если ты родилась женщиной. Так считает приехавшая в Москву из Иркутска Елена Филитович, которая называет себя "тренером позитивной психологии для женщин", а еще – Музой. Она уверяет: любая девушка может получать от любого мужчины дорогие подарки и деньги, стоит только попросить. Этим она и занимается – подходя к незнакомцам в торговых центрах, на улицах, в супермаркетах, у банкоматов, Елена просит помочь финансово или купить подарок. Сколько зарабатывает Муза и зачем она учит девушек быть содержанками – в материале Москвы 24.

Свести дебет с кредитом

Фото: соцсети

Когда-то в родном Иркутске Елена зарабатывала, по ее словам, "копейки", при этом долгое время параллельно работала на "двух низкооплачиваемых работах" – бухгалтером в строительной фирме и администратором в салоне красоты. О прошлой жизни ухоженная блондинка вспоминает неохотно. Сегодня она начинающий блогер, женский тренер и Муза. Формулу красивой жизни вывела сама: когда приехала в Москву из родного города, нужно было выживать. И тогда Елена начала просить незнакомых мужчин купить ей продукты или дать денег. Взамен рыцари получали улыбку и комплименты. Предприимчивая красавица уверяет: первые же просьбы приносили доход, который превышал ее зарплату в десять раз.

"Мне надоело работать на двух работах, я устала и хотела найти путь, как облегчить себе жизнь. Я прошла один известный тренинг, начала внедрять советы на практике, но они не всегда работали. И тогда начала разрабатывать свою методику. Постепенно создала "Игру в цыганочку" и обучающие курсы. И это сработало! – радуется Муза. – Суть в том, что абсолютно любая женщина любого возраста может жить на высокой энергии, на позитиве. Она может выходить и получать от мужчин абсолютно все – начиная от пакета продуктов, одежды, обуви, оплаты жилья и заканчивая подарками квартир, машин".

Елена не только сама просит подарки и деньги у незнакомцев, но и обучает тонкостям такого ремесла других. Консультация с ней стоит десять тысяч рублей в час, на август мест уже нет. Периодически она проводит марафоны, где за 21 день обещает дать практики, техники и инструкции, которые "выведут на доход от 300 000 в месяц". Изменить свою жизнь можно за пять ("лайт-версия") или десять ("хард-версия") тысяч рублей. На страничке Музы – фото восторженных отзывов тех, кто начал жить красиво.

"Моя страничка – для девушек, которым интересно играть и создавать, консьержки и нищеброды, работайте – не отвлекайтесь от своих станков на заводе", – предупреждает Муза. Елена учит сексуальной раскрепощенности, "механике переговоров о содержании", разбирает, "как быстро и эффективно переключиться в состояние содержанки и выстроить отношения с одним достойным мужчиной или даже несколькими". Весь теоретический материал подкрепляется личным опытом и – практикой. Елена рассказывает про платье за тысячу долларов, про отдых в пятизвездочных отелях и подаренные деньги. Тренер позитивной психологии уверена: за комплимент и восторженный взгляд мужчина отдаст все, что пожелаешь.

"Стать бизнес-леди с позиции содержанки"

В Сети обсуждают блогера, которая учит женщин жить за счет мужчин

Родственники Елены были не в восторге от ее красивой жизни, кто-то даже перестал общаться. Но потом, когда девушка начала помогать деньгами, общение постепенно наладилось. Муза, по ее словам, помогает не только родственникам, но просто нуждающимся: просит деньги у мужчин не только для себя, но и на благотворительность: "Одну семью курирую уже полгода, прошу мужчин купить им то, что требуется. Еще посылаю деньги детским домам".

На злопыхателей в соцсетях Елена не обращает внимания. А не так давно решила ответить недовольным весьма жестко: выставив фото ягодиц в купальнике с подписью "фотоответ на все негативные комментарии". В том, чтобы быть содержанкой, женщина не видит ничего предосудительного: главное – голова на плечах. "Я запустила такой проект, где девушки могут стать бизнес-леди с позиции содержанки. Содержанка – это не та девушка, которая просто сидит на шее и спускает деньги своего любовника или мужа. Нет, это та девушка, которая обладает высоким финансовым интеллектом. Она в состоянии запустить бизнес, но этот бизнес подстрахован ее мужчиной".

Но психолог и семейный психотерапевт Инна Паустовская советует не впадать в иллюзии и подумать, что скрывается за словом "содержанка".

"Женщина изначально ставит себя в позицию не самую выигрышную. То, как учат быть содержанками и жить за счет мужчины, эта позиция кажется выигрышной на первый взгляд, – рассказала она Москве 24. – На самом деле в такой зависимости женщина получает какие-то финансы, но очень много теряет. Потому что мужчина считает, что он может откупиться деньгами, компенсировать недостаток времени и внимания. Женщина получает иллюзию того, что она имеет все, что она хочет. Когда женщина пытается использовать мужчину, то в ответ она получает, что используют ее".



Фото: соцсети

А московская Муза, напротив, уверена: просить у мужчины – это позволять ему проявить свою натуру, побыть героем. Настоящий герой, по мнению Елены, рад помочь и не ждет ничего взамен, поэтому комплимент, восторженный взгляд и улыбка – лучшая награда, ведь женщина отдает ему энергию и время. Так что оплатить прихоти незнакомки в супермаркете, которая хочет поесть икры, устриц или дорогих ягод, он посчитает счастьем. "На свидании я говорю, какой подарок хочу получить. Кто-то в обморок падает, говорит, что это дорого и никогда в жизни такое платье не купит. Все – до свидания, следующий. По закону статистики, пятый, девятый, а может, пятнадцатый, все равно купит", – гордо заявляет она.

Инна Паустовская полагает, что за такой жаждой подарков могут стоять проблемы с самооценкой: "Стратегия "я прошу что-то купить – мне покупают", когда речь идет о таких навязчивых просьбах, о регулярных, которые стали образом жизни, – это скорее сигнал травмированной самооценки, ребенка, который недополучил любви, заботы, а сейчас пытается это бессознательно компенсировать за счет подобного поведения". Если заглянуть к себе в душу и спросить, чего хочется на самом деле, может открыться много нового, не всегда позитивного. "Нужно постараться понять, какие истинные мотивы руководят тобой, если так навязчиво хочется атрибутов красивой жизни. Какие обиды таятся внутри? Подарки – часть любых отношений, ничего плохого в них нет, но они не могут быть самоцелью. Когда женщина ставит себя в такую зависимую позицию от мужчины, она обрекает себя на тяжелые созависимые отношения, которые по природе нездоровы", – предупреждает психолог.

Найти своего принца

Фото: соцсети

Мысль о том, что женское дело – вдохновлять, восхищаться и просить подарки, а остальное сделает мужчина, так или иначе мелькает в ходе многих крупных женских тренингов, авторы которых колесят с этими постулатами по всей стране. Лариса Ренар учит "четырем женским граням", чтобы комплексно "наполнять мужчину", Павел Раков призывает "быть дурами" и во всем соглашаться с сильным полом, а мозги и образование спрятать подальше. Гуру отношений учат женщин подчиняться мужчинам, быть всегда веселыми, хлопать глазами и просить подарки, начинающий "тренер" Елена Филитович с ними на одной волне. Женщина, которая сейчас состоит "в свободных отношениях, где мужчине главное, чтобы любимая задница была в его постели три раза в неделю", советует искать своего единственного с позитивом. "Нужно улыбаться, несмотря ни на какие финансовые трудности и проблемы, быть в энергии позитива, доброжелательного посыла в этот мир. Все деньги у мужчин, им заработать гораздо проще, чем женщинам, особенно тем, у кого есть маленькие дети. Надо с ними знакомиться, просто выходить на улицу и искать своего единственного и прекрасного принца. Не расстраиваться, если пришла на свидание, а мужчина не тот, который тебе нужен, он все равно тебя и покормит, и на шопинг сводит. Надо предложить ему купить тебе ту необходимую продуктовую корзину, необходимый минимум, который тебе сейчас нужен. А со временем уже можно и с минимума на максимум переходить".

Но к каким отношениям приведет такой рецепт? Психолог-коуч Александр Кичаев дает не оптимистичные, но отрезвляющие прогнозы: "Такими установками внедряется ощущение, что женщины как личности, как самостоятельного человека не существует, что она – тень мужчины. Это по сути паразитирование, но оно дает плоды, пока женщина молода и красива. Внушать женщине, что она рождена, чтобы быть музой и просить подарки, опасно, это разрушительная установка. Ведь вместо того, чтобы развиваться как личность, вкладывать в себя время и силы, развивать таланты, она будет занята поисками мужчины. Мы не живем во времена домостроя, когда у женщины был один путь: выйти замуж, ей было это жизненно необходимо, иначе она бы не выжила. Раньше женщины выживали только в браке, сейчас – нет. Тренинги, где внушают мысль "Я – богиня", все подобные марафоны опасны тем, что женщина сама по себе перестает что-то из себя представлять, чего-то стоить, она не умеет выживать, она не реализует себя. И если ты становишься для мужчины только фоном, пусть и красивым, то рано или поздно он уйдет, если за этой оберткой ничего нет".



Екатерина Рукавичникова, Дарья Нещадим