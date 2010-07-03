Российский детектор нейтринного излучения испытают на АЭС

Фото: ТАСС/Пресс-служба Калининской АЭС

Российские исследователи успешно испытали в лаборатории портативный сенсор нейтринного излучения РЭД-100. Теперь они хотят продолжить тестирование прибора на Калининской АЭС, сообщает RT. Первые испытания намечены на 2020 год.

Детектор предназначен для дистанционного мониторинга процессов в реакторах атомных электростанций. Один из его создателей, заведующий межкафедральной лабораторией экспериментальной ядерной физики НИЯУ МИФИ Александр Болоздыня рассказал, что в мире нет аналогов этой разработке.

Ученый пояснил, что она может улавливать нейтринное излучение и космические лучи. Кроме того, с помощью такого сенсора можно дистанционно наблюдать за состоянием реактора, проводить его изотопный анализ, предсказывать нештатные ситуации и даже предотвращать разработку ядерного оружия.

РЭД-100 сконструировали в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ для регистрации нейтринного излучения и последующего создания портативных приборов на основе этого сенсора.

Ядерные реакции приводят к образованию большого количества нейтрино. Самый мощный источник нейтрино – это Солнце. Так как нейтрино не может остановить никакая защита, они беспрепятственно проходят сквозь бетонную и свинцовую защиту АЭС наружу.

Как отметил Болоздыня, по анализу нейтринного излучения можно понять, что происходит в центре активной зоны реактора, а также даже выявить изотопный состав ядерной реакции.

Ученый рассказал, что существующие детекторы нейтрино по размерам гигантские, и для их перевозки нужен целый поезд. РЭД-100, напротив, очень компактен, за счет этого обладает преимуществом – приборы на его основе можно уместить в грузовик.

Российская разработка уже привлекла внимание руководства Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Их заинтересовала возможность эффективного дистанционного мониторинга работы реакторов.

В целом приборы на базе нового сенсора должны повысить безопасность АЭС, поскольку они позволяют контролировать нормы эксплуатации реакторов.