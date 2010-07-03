Инцидент на Ростовской АЭС сравнили с аварией в Чернобыле

На Ростовской атомной электростанции в Волгодонске сработала предупредительная защита. Из-за падения мощности реакторной установки пришлось отключить турбогенератор третьего энергоблока. Как заверили в "Росэнергоатоме", радиационный фон на АЭС не изменился и не превышает естественных фоновых значений.

При этом ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, академик РАЕН Николай Тараканов заявил ИА "НСН", что ситуация может быть весьма серьезной. Он напомнил, что ранее аналогичный сбой в работе реактора привел к трагедии на Чернобыльской АЭС.

"В принципе, падение мощности − это неопасно, но только если не продолжится далее падение и они не будут принимать какие-то меры, чтобы поднять эту мощность. А поднятие мощности может закончиться аварией настоящей", − пояснил эксперт.

По мнению специалиста, служба радиационной безопасности должна срочно собрать руководящий состав и тщательно проанализировать ситуацию. "Если реактор отключен, никакой особой опасности нет, но, естественно, надо наблюдать и всем службам быть рядом с этим реактором", − отметил Тараканов.

Известно, что этот энергоблок Ростовской атомной электростанции в Волгодонске был запущен четыре года назад. Однако почти сразу в нем выявили проблемы с системой охлаждения. "Росэнергоатом" запланировал строительство дополнительных вентиляторов для охлаждения воды летом.