Белоруссия открыла для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Белоруссия организует экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусский телеканал ОНТ.
По данным телеканала, в зоне отчуждения разработали два маршрута, обустроили дороги с усовершенствованным покрытием и подсчитали дозы радиации, которые могут получить туристы, решившиеся принять участие в такой экскурсии. Как подчеркнул замдиректора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин, туристам не стоит опасаться: доза радиации, которой они подвергнутся за день в зоне отчуждения, будет меньше полученной от перелета.
В ходе экскурсии гостям расскажут о жизни зоны и научной работе в заповеднике. Отмечается, что на Украине, например, подобные экскурсии проводят уже много лет и они пользуются устойчивым интересом у иностранцев. Однако, если украинцы могут показать Чернобыль и могильники техники, то белорусская зона отчуждения по-настоящему дикая, пояснили специалисты. По этой причине она уникальна своим ландшафтом, где много заброшенных деревень, населенных лишь лесными зверями.
Первую официальную экскурсию для туристов уже провели и теперь хотят перейти к массовому этапу. Как уточнил Кудин, для группы из пяти человек экскурсия обойдется в 340 белорусских рублей, то есть примерно в 200 долларов.
26 апреля 1986 года после аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС радиоактивное загрязнение охватило более 200 тысяч квадратных километров в Белоруссии, России и на Украине. При этом в Белоруссии воздействию радиации подверглась почти четверть территории: 3660 деревень и поселков, а также 27 городов с населением более двух миллионов человек.
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