Спасатели помогли следователям вывезти тела погибших туристов с перевала на Камчатке, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В ведомстве отметили, что спасатели помогли транспортировать тела в район Сухой речки к автомобилю следователей. Помощь следователям потребовалась из-за удаленности места происшествия.

Кроме того, сотрудники следственных органов провели все необходимые следственные мероприятия. Спасатели, в свою очередь, обнаружили рюкзаки туристов, они находились под трехметровой толщей снега.

В СУ СК России по Камчатском краю добавили, что туристы погибли от переохлаждения из-за ненадлежащей оценки погоды и несоблюдения требований безопасности.

"Вследствие ненадлежащей оценки погодной и метеорологической обстановки, непринятия мер по обеспечению безопасности участников похода и несоблюдения установленных требований безопасности в ходе прохождения маршрута от переохлаждения наступила смерть двух его участников 22 и 24 лет, а также причинен вред здоровью еще пяти человек", – указано в сообщении.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц".

Об исчезновении туристов на Камчатке стало известно 10 апреля. 28 марта опытные путешественники отправились в поход из поселка Пиначево, следуя заранее спланированному маршруту. Через несколько дней, находясь недалеко от Таловского кордона, участники группы поругались.

В результате двое туристов, у которых были спутниковый телефон и палатка, решили идти другим путем. Оставшиеся семеро продолжили маршрут без связи и укрытия. Причем в какой-то момент они выходили на связь, сообщая, что у них все в порядке.

Позже эту группу заметили в районе водопада на реке Шумной. Планируя за день добраться до Авачинского перевала, туристы вскоре перестали выходить на связь. Предполагалось, что 8 апреля они попали в пургу и потерялись.

В результате происшествия погибли двое путешественников 2001 и 2003 годов рождения. Пятерых эвакуировали на базу у подножия Авачинского вулкана, а еще двое самостоятельно вышли к Пиначево.

Глава регионального управления МЧС России Сергей Лебедев подчеркнул, что спасение туристов стало возможным благодаря обязательной регистрации маршрута. Однако, по его словам, гибель произошла из-за несоблюдения правил безопасности.

