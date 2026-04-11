Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
11 апреля, 12:10

Культура

Сергунина пригласила москвичей на дни открытых дверей в "Кинокампусе Горького"

Фото: пресс-служба Депкульта

"Кинокампус Горького" приглашает юных москвичей и их родителей на дни открытых дверей. Они пройдут с 17 по 19 апреля и с 24 по 26 апреля. Для гостей подготовили презентацию обучающих программ, а также бесплатные мастер-классы по съемке фильмов, озвучиванию и дубляжу, рисованию комиксов, актерскому мастерству, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Ребята смогут попробовать себя в разных направлениях, связанных с кино и медиа. Педагоги расскажут о процессе обучения, пообщаются с родителями и ответят на вопросы", – отметила Сергунина.

"Кинокампус Горького" – профориентационное пространство Киностудии Горького для детей и подростков, оснащенное высокотехнологичным оборудованием. Здесь есть шесть мастерских, таких как "Кинопроизводство", "Актерское мастерство", "Озвучивание и дубляж", "Создание видео для блога".

Продолжительность курсов может варьироваться. Занятия проходят один или два раза в неделю. Они рассчитаны на разные возрастные группы: от девяти до 11 лет, от 12 до 14 лет, от 12 до 17 лет. В 2024–2025 учебном году аудитория программ превысила 1,5 тысячи ребят.

Посмотреть расписание дней открытых дверей и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Кинопроизводство с VR и создание видеоигр

На 17 апреля запланирована встреча с продюсером Владиславом Рубиным. Он поделится опытом создания молодежных медиапроектов: от идеи до стратегии продвижения. Еще на одном мероприятии гости вместе с экспертами обсудят проектирование видеоигр и использование VR-технологий в кинопроизводстве.

Программа первого дня включает и несколько практикумов. На одном из них дети и подростки узнают об основных этапах работы над фильмами, разделятся на команды и снимут видеоэтюд. На другом мастер-классе им предложат поучаствовать в озвучивании мультфильма в профессиональной студии.

В воскресенье, 19 апреля, всех желающих познакомят с ролью художников в медиаиндустрии. На творческих занятиях ребята нарисуют веб-комикс на графических планшетах и потренируются в создании цифровых иллюстраций.

24 апреля юных посетителей будут ждать занятия по актерскому мастерству и искусству дубляжа, а взрослых – встреча с генеральным директором киностудии "Союзмультфильм" Борисом Машковцевым. Он расскажет, какие карьерные перспективы открывает молодежи сфера мультипликации.

Развитию киноотрасли уделяется большое внимание в рамках проекта "Москва – город кино". В столице создана и постоянно развивается многофункциональная экосистема для производства фильмов, сериалов и телепроектов. В структуру московского кинокластера входят Киностудия Горького, кинопарк, киноплатформа и кинозавод "Москино".

В 2025 году на площадках московского кинокластера и улицах города при содействии московской кинокомиссии и киноплатформы "Москино" было воплощено 870 проектов разных форматов.

Ранее сообщалось, что "Мосбилет" подготовил подборку апрельских мероприятий в Доме А. Ф. Лосева. Гости смогут увидеть выставку "Мистический опыт в русской философии", где им расскажут об исихазме, софиологии, имяславии и идеях русского космизма. Там также проведут экскурсии по основной экспозиции дома, научные конференции и семинары, лекции о философии и мировой культуре и многое другое. Помимо этого, в учреждении можно посетить концерты классической музыки.

Читайте также


культурагород

Главное

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика