Сергунина пригласила москвичей на дни открытых дверей в "Кинокампусе Горького"

"Кинокампус Горького" приглашает юных москвичей и их родителей на дни открытых дверей. Они пройдут с 17 по 19 апреля и с 24 по 26 апреля. Для гостей подготовили презентацию обучающих программ, а также бесплатные мастер-классы по съемке фильмов, озвучиванию и дубляжу, рисованию комиксов, актерскому мастерству, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Ребята смогут попробовать себя в разных направлениях, связанных с кино и медиа. Педагоги расскажут о процессе обучения, пообщаются с родителями и ответят на вопросы", – отметила Сергунина.

"Кинокампус Горького" – профориентационное пространство Киностудии Горького для детей и подростков, оснащенное высокотехнологичным оборудованием. Здесь есть шесть мастерских, таких как "Кинопроизводство", "Актерское мастерство", "Озвучивание и дубляж", "Создание видео для блога".

Продолжительность курсов может варьироваться. Занятия проходят один или два раза в неделю. Они рассчитаны на разные возрастные группы: от девяти до 11 лет, от 12 до 14 лет, от 12 до 17 лет. В 2024–2025 учебном году аудитория программ превысила 1,5 тысячи ребят.

Посмотреть расписание дней открытых дверей и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Кинопроизводство с VR и создание видеоигр

На 17 апреля запланирована встреча с продюсером Владиславом Рубиным. Он поделится опытом создания молодежных медиапроектов: от идеи до стратегии продвижения. Еще на одном мероприятии гости вместе с экспертами обсудят проектирование видеоигр и использование VR-технологий в кинопроизводстве.

Программа первого дня включает и несколько практикумов. На одном из них дети и подростки узнают об основных этапах работы над фильмами, разделятся на команды и снимут видеоэтюд. На другом мастер-классе им предложат поучаствовать в озвучивании мультфильма в профессиональной студии.

В воскресенье, 19 апреля, всех желающих познакомят с ролью художников в медиаиндустрии. На творческих занятиях ребята нарисуют веб-комикс на графических планшетах и потренируются в создании цифровых иллюстраций.

24 апреля юных посетителей будут ждать занятия по актерскому мастерству и искусству дубляжа, а взрослых – встреча с генеральным директором киностудии "Союзмультфильм" Борисом Машковцевым. Он расскажет, какие карьерные перспективы открывает молодежи сфера мультипликации.

Развитию киноотрасли уделяется большое внимание в рамках проекта "Москва – город кино". В столице создана и постоянно развивается многофункциональная экосистема для производства фильмов, сериалов и телепроектов. В структуру московского кинокластера входят Киностудия Горького, кинопарк, киноплатформа и кинозавод "Москино".

В 2025 году на площадках московского кинокластера и улицах города при содействии московской кинокомиссии и киноплатформы "Москино" было воплощено 870 проектов разных форматов.

