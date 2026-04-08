Новости

Новости

08 апреля, 09:23

Сервис "Мосбилет" подготовил подборку апрельских мероприятий в Доме А. Ф. Лосева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гостей и жителей Москвы пригласили посетить мероприятия в Доме А. Ф. Лосева – единственной в стране публичной научной библиотеке философского направления, а также музейном, научном, образовательном и просветительском центре, передает портал мэра и правительства столицы.

Гости могут посетить выставку "Мистический опыт в русской философии", где узнают о исихазме, софиологии, имяславии и идеях русского космизма. Здесь же рассказывается о преемственности мистических идей, начиная от подвижников Сергия Радонежского и Нила Сорского и заканчивая философами Владимиром Соловьевым, Николаем Бердяевым и Лосевым.

Также можно посетить экскурсию по основной экспозиции дома, где расскажут о биографии Лосева и о тех эпохах, в которых он жил. В учреждении проводятся научные конференции и семинары, лекции по философии и мировой культуре, фестивали, презентации книг и многое другое. Сотрудники Дома Лосева ведут прямые трансляции всех научных мероприятий в Сеть.

В жизни Лосева и его учеников большую роль играла классическая музыка, поэтому в учреждении соблюдают традицию камерных концертов. 17 апреля гостей ждет выступление пианиста Чэнь Ижу, который исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Петра Чайковского и других. 22-го числа ожидается программа вокальной музыки со стихами поэтов Серебряного века.

Также в Доме Лосева можно посетить беседы о работах философа Мераба Мамардашвили и о романе "Евгений Онегин" Александра Пушкина. 18 апреля гости получат возможность обсудить творчество режиссера Андрея Тарковского, а 20-го числа поговорят о художнике Николае Ге.

Подробную афишу мероприятий можно посмотреть на сайте "Мосбилет".

Ранее сервис "Мосбилет" пригласил жителей и гостей столицы посетить выставку "Упование мое". Мероприятие проходит в Музее обороны Москвы до 10 июня. На экспозиции в том числе представлены работы художника Максима Демина на тему духовности и культурного наследия через призму современного искусства.

Автомобиль Юрия Гагарина можно увидеть на фестивале Музея транспорта Москвы

Читайте также


Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

