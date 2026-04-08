Сервис "Мосбилет" подготовил подборку апрельских мероприятий в Доме А. Ф. Лосева

Гостей и жителей Москвы пригласили посетить мероприятия в Доме А. Ф. Лосева – единственной в стране публичной научной библиотеке философского направления, а также музейном, научном, образовательном и просветительском центре, передает портал мэра и правительства столицы.

Гости могут посетить выставку "Мистический опыт в русской философии", где узнают о исихазме, софиологии, имяславии и идеях русского космизма. Здесь же рассказывается о преемственности мистических идей, начиная от подвижников Сергия Радонежского и Нила Сорского и заканчивая философами Владимиром Соловьевым, Николаем Бердяевым и Лосевым.

Также можно посетить экскурсию по основной экспозиции дома, где расскажут о биографии Лосева и о тех эпохах, в которых он жил. В учреждении проводятся научные конференции и семинары, лекции по философии и мировой культуре, фестивали, презентации книг и многое другое. Сотрудники Дома Лосева ведут прямые трансляции всех научных мероприятий в Сеть.

В жизни Лосева и его учеников большую роль играла классическая музыка, поэтому в учреждении соблюдают традицию камерных концертов. 17 апреля гостей ждет выступление пианиста Чэнь Ижу, который исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Петра Чайковского и других. 22-го числа ожидается программа вокальной музыки со стихами поэтов Серебряного века.

Также в Доме Лосева можно посетить беседы о работах философа Мераба Мамардашвили и о романе "Евгений Онегин" Александра Пушкина. 18 апреля гости получат возможность обсудить творчество режиссера Андрея Тарковского, а 20-го числа поговорят о художнике Николае Ге.



Подробную афишу мероприятий можно посмотреть на сайте "Мосбилет".

Ранее сервис "Мосбилет" пригласил жителей и гостей столицы посетить выставку "Упование мое". Мероприятие проходит в Музее обороны Москвы до 10 июня. На экспозиции в том числе представлены работы художника Максима Демина на тему духовности и культурного наследия через призму современного искусства.

