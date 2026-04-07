07 апреля, 12:21

"Мосбилет" приглашает посетить сцену "Мельников" на Стромынке

Сцена "Мельников" открылась в конце марта после проведения модернизации. При новом художественном руководителе Константине Богомолове были заменены планшет сцены и проведен внутренний редизайн. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

За почти столетнюю историю сцена видела революцию и распад СССР, волейбольные матчи и лектории, а также переживала полную реконструкцию и реставрацию здания в 2015 году. Теперь, после открытия, в здание пришел большой репертуар Театра на Бронной.

Архитектор Константин Мельников задумал здание Дома культуры имени Ивана Васильевича Русакова в форме рупора. Если идти по Стромынке, заходя с главного входа, то три больших балкона нависают над тобой. Однако если заходить с обратной стороны, то строение предстает радушным.

Дом культуры был достроен в 1929 году и сразу же приобрел статус архитектурного манифеста. Сегодня здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Одним из необычных решений Мельникова в пространстве на Стромынке являлось то, что все зрители сидят выше уровня сцены. Таким образом, выражается метафора архитектора, которая гласит, что у всех зрителей есть выбор, как воспринять услышанное. Для сравнения в традиционном театре первый ряд ниже сцены на 110 сантиметров.

Вторым необычным решением стали окна за кулисами сцены на Стромынке. В классическом театре перед зрителями предстает исключительно само представление, а Мельников показывает "изнанку", что происходит за сценой.

Архитектору также приходилось выходить необычным образом из ситуаций, ведь строительство в 1929 году – это импровизация с дефицитными материалами. Например, перила на балконах являются водосточными трубами.

В реставрации же главным принципом стало "не навреди". Богомолов отметил, что преображение являлось деликатным, умным и тонким, а оформление пространства выполнено в стилистике самого здания.

Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о подготовке к открытию Театрального фонтана, расположенного у Большого театра. Была проведена промывка и расконсервация. Бирюков напомнил, что подобные мероприятия проводятся ежегодно перед открытием сезона.

