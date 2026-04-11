Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, где о нем молился патриарх Иерусалимский Феофил III и представители духовенства, а также паломники. Об этом РИА Новости рассказали представители делегации Фонда Андрея Первозванного, которые прибыли в храм за огнем.

Благодатный огонь в преддверии Пасхи каждый год появляется в Кувуклии – часовне над ложем Гроба Господня в Иерусалиме. Для этого верующие молятся в храме, а после в часовне ищут огонь и опечатывают ее. Затем патриарх Иерусалимский снимает торжественное облачение, чтобы было видно, что он не проносит в здание источников огня. После он входит в Кувуклию, где гасят свет в ожидание чуда.

Когда Благодатный огонь сходит, патриарх Иерусалимский зажигает им свечи и раздает его собравшимся в храме духовенству и мирянам. Среди них – делегация Фонда Андрея Первозванного, которая привезет в храм Христа Спасителя огонь.

Представители Фонда Андрея Первозванного вылетели в пятницу, 10 апреля, из Москвы в Израиль за Благодатным огнем. Делегацию возглавляют председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).

Церемония схождения Благодатного огня прошла без участия паломников и туристов. Кроме того, другие святые места в старом Иерусалиме остались закрытыми для большого числа людей.

