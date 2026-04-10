Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела в Израиль за Благодатным огнем

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вылетела в пятницу, 10 апреля, из Москвы в Израиль за Благодатным огнем, который появляется в храме Гроба Господня ежегодно днем в Великую субботу – в канун праздника Пасхи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.

Делегацию возглавляют председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).

Церемония схождения Благодатного огня пройдет 11 апреля. Сообщалось, что мероприятие состоится без участия паломников и туристов. Кроме того, другие святые места в старом Иерусалиме могут остаться закрытыми для большого числа людей.

Благодатный огонь будет доставлен в Россию в этот же день самолетом "Валентина Терешкова". Уже вечером 11-го числа его смогут принять представители различных епархий. Лампады с ним направят в 15 столичных храмов, а также в свыше 50 российских городов.