Патриарх Кирилл совершил чин омовения ног духовенству в Великий четверг

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл омыл ноги духовенству в Великий четверг, выпавший в 2026 году на 9 апреля. Об этом сообщает телеканал "Спас", который проводил трансляцию из храма Христа Спасителя в Москве.

"Сегодня мы празднуем Великий четверг", – сказал патриарх в проповеди после литургии и чина омовения.

После литургии патриарх обратился к верующим с проповедью, напомнив о последних днях земной жизни Иисуса Христа и начале его пути на Голгофу. Он подчеркнул, что страдания Спасителя завершились не смертью, а Воскресением, которое стало центральным событием христианской веры.

Чин омовения ног восходит к евангельскому сюжету, когда Христос омыл ноги своим ученикам, показав пример смирения и служения. В этот же день, согласно церковной традиции, было установлено таинство евхаристии (причастия).

Патриарх Кирилл отметил, что воспоминание этих событий призвано укрепить веру в искупительную силу жертвы Христа.

Ранее в РПЦ опровергли, что главным предвестьем приближения Второго пришествия Христа является схождение или несхождение Благодатного огня. На самом деле им является вражда в обществе, указывал викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ Павлово-Посадский Силуан.