09 апреля, 16:44

Общество

Патриарх Кирилл совершил чин омовения ног духовенству в Великий четверг

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл омыл ноги духовенству в Великий четверг, выпавший в 2026 году на 9 апреля. Об этом сообщает телеканал "Спас", который проводил трансляцию из храма Христа Спасителя в Москве.

"Сегодня мы празднуем Великий четверг", – сказал патриарх в проповеди после литургии и чина омовения.

После литургии патриарх обратился к верующим с проповедью, напомнив о последних днях земной жизни Иисуса Христа и начале его пути на Голгофу. Он подчеркнул, что страдания Спасителя завершились не смертью, а Воскресением, которое стало центральным событием христианской веры.

Чин омовения ног восходит к евангельскому сюжету, когда Христос омыл ноги своим ученикам, показав пример смирения и служения. В этот же день, согласно церковной традиции, было установлено таинство евхаристии (причастия).

Патриарх Кирилл отметил, что воспоминание этих событий призвано укрепить веру в искупительную силу жертвы Христа.

Ранее в РПЦ опровергли, что главным предвестьем приближения Второго пришествия Христа является схождение или несхождение Благодатного огня. На самом деле им является вражда в обществе, указывал викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ Павлово-Посадский Силуан.

Читайте также


Главное

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

