Страстная неделя началась у православных верующих

Страстная неделя началась у православных христиан 6 апреля. В этот период верующие вспоминают последние земные дни Христа, его крестный путь, страдания и погребение. Как провести все дни, предшествующие Пасхе, расскажет Москва 24.

Великая седмица

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Страстной называется седьмая неделя Великого поста, она же – Великая седмица. Она предшествует одному из главных христианских праздников – Пасхе. В этот период в храмах проводятся наиболее величественные и торжественные службы во всем церковном году.

Название происходит от слова "страсть", что в церковнославянской традиции означает "страдание". Верующие вспоминают страдания, которые принял Христос в последние дни своей земной жизни: предательство, поругание, крестный путь и распятие.

На Страстной неделе не празднуют дни святых, не поминают умерших, а также не проводят венчания и крещения, потому что все обряды посвящены подготовке к Христову Воскресению. Также стоит отказаться от празднования дней рождения и свадеб, потому что в этот период запрещены шумные застолья и развлечения. Кроме того, в этот период нельзя ругаться, сквернословить и обижаться. Даже небольшое раздражение считается серьезным проступком в Страстную неделю.

При этом верующие продолжают соблюдать Великий пост, но в этот период он становится еще строже. В Великий понедельник можно есть только хлеб, овощи, фрукты, орехи и мед. Во вторник и среду разрешено к этому добавить сырую пищу без масла. В четверг можно сделать небольшое послабление в виде горячей еды растительного происхождения, сдобренной растительным маслом. А вот в Страстную пятницу стоит отказаться от пищи до выноса Плащаницы на богослужении. В субботу можно питаться горячей пищей, но без масла.

При этом священники подчеркивают, что нельзя воспринимать пост как диету: ограничения в еде не служат целью, а призваны лишь помочь сосредоточиться на духовной жизни, игнорировать отвлекающие факторы. Цель поста – внутреннее покаяние в грехах, дурных поступках и мыслях. В это время нужно стараться больше времени уделять молитве и помощи ближним.

При этом церковь разрешает не поститься болеющим, пожилым, беременным, кормящим, детям до 7 лет, а также военнослужащим, тем, кто занят тяжелым физическим трудом, и путешественникам, находящимся в тяжелых условиях.

Каждый день имеет особое значение

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Каждый день Страстной седмицы называют Великим, и он наделен особым смыслом. На церковных службах в Великий понедельник вспоминают сюжет из Ветхого завета, который рассказывает о патриархе Иосифе, которого продали в рабство родные братья. Также в этот день начинается чин мироварения – изготовление особого освященного ароматического масла, называемого миро. Оно применяется для помазания после крещения. В его состав входит смесь из 50 различных масел, трав и душистых смол.

Его варят в течение 3 дней, в России это происходит в малом соборе Донского монастыря в Москве. Ритуал мироварения совершается только раз в год. Готовое аромамасло освещают в Великий четверг, а после отправляют во все епархии и благочиния Русской православной церкви.

Богослужения, проводимые в Великий вторник, расскажут, как Христос говорил с людьми в Иерусалимском храме. Также читаются притчи Спасителя ученикам: о талантах, воскресении мертвых и Страшном суде.

В Великую среду Иуда Искариот предал Христа за 30 сребреников. В этот день также вспоминают грешницу, которая омыла ноги Иисуса и помазала их миром. Кроме того, верующие стараются исповедаться.

В вечер Великого четверга начинается одна из самых длинных служб в году, на ней вспоминают страдания Христа. Прихожане стоят с зажженными свечами, причащаются. В этот день принято готовиться к Пасхе: можно красить яйца, печь куличи, стоит прибраться и постирать одежду. Потому четверг Страстной недели также получил название Чистый.

Христос был осужден и распят в пятницу, поэтому 5-й день седмицы – день траура и скорби. Службы в храмах посвящены воспоминанию о страданиях Спасителя на кресте. Верующие преклоняются к Плащанице – священному полотну, изображающему Христа во гробе, которое в этот день выносят из алтаря.

На торжественном богослужении в Великую субботу вспоминают о погребении Христа и его пребывании во гробе. В этот день священники надевают праздничные облачения и уже освящают куличи, пасхи и крашеные яйца. Также в субботу проходит главная служба, в Иерусалиме во время нее в храме Гроба Господня сходит благодатный огонь.

