Новости

18 марта, 19:40

Общество
Представитель РПЦ Кипшидзе усомнился в уместности куличей с хамоном

Хамон, оливки и грибы: какие куличи допустимы во время Пасхи

В Сети стали предметом обсуждения несладкие куличи с хамоном, оливками, грибами и черри. Как на такие изделия смотрит церковь и часто ли россияне экспериментируют с символом Пасхи – в материале Москвы 24.

Это куличи?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/viki_rudenok

Кондитер в России создала несладкие куличи с хамоном и оливками. Девушка поделилась фотографиями выпечки, среди которых также были варианты с грибами и черри.

В комментариях разгорелся спор: можно ли считать такие изделия куличами, а некоторые и вовсе обвинили автора в богохульстве. Однако нашлись и те, кто захотел попробовать необычный символ Пасхи.

Тренд на оригинальные рецептуры прослеживался и в 2025 году. Особенно популярными оказались варианты с дубайским шоколадом – сочетанием фисташковой пасты и теста катаифи. Также в моде были куличи с цитрусовым конфи, орехами и пралине, а также свежими ягодами.

Отдельного внимания удостоились изделия, полностью покрытые сусальным золотом или украшенные драгоценными камнями. Стоимость таких пасхальных угощений варьировалась до более чем 2 миллиона рублей.

Зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с Москвой 24 отметил, что кулич по своей сути считается праздничным хлебом и главным пасхальным блюдом, которым отмечают новое время, наступившее после Великого поста.

Вместе с тем церковь не устанавливает каких-то жестких ограничений относительно рецепта приготовления куличей. Другое дело, что мы не можем поддерживать попытки превратить их продажу в фактор некоего социального расслоения, когда кулич может стоить совершенно безумных денег и часть православных людей, конечно, не могут себе такого позволить.
Вахтанг Кипшидзе
зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

Он обратил внимание на то, что Пасха – это праздник, в котором люди разделяют радость, адресованную всем, безотносительно уровня их достатка. И трапеза является символом этой радости.

"Если же Пасха используется кем-то для провоцирования или поощрения разделений, в том числе социальных, материальных и прочих, это церковь не приветствует", – добавил он.

Кипшидзе также пояснил, что во время освящения пищи это делается в том числе и в отношении мяса.

"Но вряд ли хлебобулочные изделия с мясом можно называть куличом с точки зрения привычных норм и обычаев – вот в этом, наверное, есть определенная проблема. Однако еще раз подчеркну: это все второстепенные вопросы по отношению к содержанию праздника Пасхи. Смысл кулича – в радости празднования", – заключил он.

Кроме того, по словам трендвотчера Регины Ахметовой, кулич в России превратился в маркетинговый инструмент: дорогие лимитированные партии (до 33 тысяч рублей) покупают не столько ради продукта, сколько ради эмоций и статуса.

Канонический вариант

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Понятие "сытный" или "соленый" кулич, например с хамоном и другими мясными начинками, пришло от итальянского кекса панеттоне, пояснил в разговоре с Москвой 24 пекарь и блогер Иван Забавников.

"Лет пять – семь назад я уже пек такие – это не куличи в классическом понимании. У них есть своя особенность: срок годности такого изделия составляет буквально один-два, максимум три-четыре дня и хранить его нужно обязательно в холодильнике. Поэтому продавать такие куличи нужно с большой осторожностью. Для промышленного производства это не очень удобно, а для домашнего – вполне", – пояснил он.

Сейчас большое распространение получили и разные сладкие начинки. По словам пекаря, в этом вопросе главное, чтобы крем, который используется, был длительного хранения, как в печенье или подобных изделиях.

Новые варианты куличей он связал с тем, что пекарское дело постоянно развивается, так как блогеры и авторы рецептов не могут не придумывать что-то еще.

Основная классическая начинка кулича – это только изюм. Но классику легко разбавить орехами, цукатами, всем, что можно, и шоколадом в том числе. Хотя, учитывая нынешнюю стоимость шоколада, изюм остается более доступным вариантом.
Иван Забавников
пекарь, блогер

При этом с изюмом можно экспериментировать: брать разные сорта, размер и цвет.

"Вымачивать его можно в воде, соке, чае, компоте – в любой жидкости, и от этого тоже будет зависеть вкус. Также можно добавлять специи: классический вариант – ваниль, ванилин, настоящий ванильный сахар или цедру апельсина, лимона", – заключил пекарь.

В то же время кулич не самая полезная еда. Это стремительный углевод: много сахара, пшеничная мука, короткая цепочка усвоения, рассказала Москве 24 интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.

"Мы очень быстро насыщаемся, но и очень быстро снова хотим есть. У кулича высокая гликемическая нагрузка, и в большом количестве это достаточно тяжелый продукт. Однако в праздник один-два куска вполне можно съесть без большого вреда для организма. Желательно не больше, потому что, по сути, это тот же сладкий белый хлеб", – добавила Шарапова.

Если рацион состоит из таких продуктов на постоянной основе, это может стать одной из причин набора веса в области живота.

Что касается нестандартных начинок, таких как хамон, оливки или дубайский шоколад, – это еще более перегруженный продукт. Дубайский шоколад – это жир и сахар. Добавляя их к простым углеводам, создается нагрузка на поджелудочную, провоцируя более резкий скачок сахара в крови, и печени будет очень нелегко это переварить. То же самое касается хамона: там и жир, и белок, но в таком сочетании его польза незначительна.
Юлия Шарапова
интегративный нутрициолог

При этом употреблять такое блюдо как лакомство, один-два кусочка, можно, но питаться таким образом неделями, по мнению нутрициолога, не стоит.

"Последствия могут быть разными. Во-первых, набор веса, во-вторых, как минимум отеки. Плюс появляется дополнительное желание еще что-то съесть, потому что сахар в крови быстро падает и голод усиливается еще больше", – добавила Шарапова.

При этом, по ее мнению, лучший вариант – сделать кулич менее калорийным. Например, использовать цукаты вместо сладкого изюма, добавить не только пшеничную муку, но и какую-то альтернативную, сделать смесь муки – цельнозерновой, рисовой, амарантовой.

Веткина Анастасия

религияобществоедаистории

