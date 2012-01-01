В России представили "золотой" пасхальный кулич за почти 2,7 млн рублей

Традиционный кулич из магазина в преддверии Пасхи обойдется в несколько сотен рублей, тогда как изделие из ресторана – в десятки тысяч и даже несколько миллионов. Чем обусловлена такая цена на праздничное угощение и как к этому относится Церковь, расскажет Москва 24.
Кто больше?
По данным СМИ, в этом году цены на традиционное пасхальное угощение беспрецедентно высоки. Реестр рекордов России даже объявил о номинации "Самый дорогой пасхальный кулич". Заявки на участие зарегистрировали элитные рестораны премиум-класса со всей России.
Хит сезона – куличи с начинкой, в основном из "дубайского" шоколада. Продукт из фисташковой пасты и теста катаифи, который в народе называют "дубайским" куличом, обрел большую популярность. Пасхальную выпечку, соответствующую современным запросам, можно попробовать в краснодарском Cafe Krasnodar. Кулич, созданный по итальянской рецептуре, покрыт меренгой и щедро украшен сусальным золотом. Разговение в ресторане выйдет самым бюджетным из люксовых и обойдется в 10 тысяч рублей.
Кулич от столичного ресторана "Гвидон" приготовлен по технологии традиционной итальянской рождественской выпечки, полностью покрыт сусальным золотом и стоит 30 тысяч рублей.
В свою очередь, главный атрибут пасхального стола от столичного "Кафе Пушкинъ" весом 2,6 килограмма сделан из сдобного теста бриошь, конфи из апельсина, лимона и изюма, украшен шоколадными яйцами с сусальным золотом. За него придется отдать 37 тысяч рублей.
А одним из самых дорогих лакомств к празднику станет кулич под куполом от ресторана Simach. Интересно, что первоначально он стоил 15 тысяч рублей. А после того, как видео с ним опубликовал Филипп Киркоров, цена возросла аж до 100 тысяч. В составе десерта – несколько видов орехов, начинка из дубайского шоколада, свежие ягоды и пралине.
Но максимальную цену назначила компания Caviar, которая специализируется на люксовых смартфонах из дорогих материалов. Бренд создал уникальный кулич с ювелирным декором. По данным СМИ, пасхальный хлеб приготовлен по классическому рецепту, с ванилью и изюмом. Сверху изделие покрыто золотыми листами и украшено сапфирами, рубинами и изумрудами. Каждая деталь оформления создавалась вручную. Стоимость ювелирно-кулинарного произведения – 2,67 миллиона рублей.
"Дубайский" шоколад не грех
"Премиальные" пасхальные изделия вызвали ожесточенные споры среди интернет-пользователей. Одни считают неуместными для религиозного праздника дорогие украшения на куличах. Другие недоумевают, зачем тратить такие суммы на кулинарное изделие. Третьих смущает наличие "дубайского" шоколада – восточной сладости – в главном пасхальном угощении.
В РПЦ к "дубайским" и прочим дорогим куличам отнеслись без негатива и разрешили освящать и употреблять в пищу. В беседе с агентством Ura.ru протоиерей Русской православной церкви Михаил Безукладников отметил, что кулич не является предметом веры, поэтому на него не распространяются никакие ограничения.
Благочинный Каширского церковного округа Валерий Сосковец в беседе с RT добавил, что покупка дорогого кулича не будет являться грехом, однако это все же излишество, от которого можно отказаться, распорядившись деньгами более разумно, например "нищим подать, голодных накормить".