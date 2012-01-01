В России представили "золотой" пасхальный кулич за почти 2,7 млн рублей

Традиционный кулич из магазина в преддверии Пасхи обойдется в несколько сотен рублей, тогда как изделие из ресторана – в десятки тысяч и даже несколько миллионов. Чем обусловлена такая цена на праздничное угощение и как к этому относится Церковь, расскажет Москва 24.

Кто больше?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/SIMACH

По данным СМИ, в этом году цены на традиционное пасхальное угощение беспрецедентно высоки. Реестр рекордов России даже объявил о номинации "Самый дорогой пасхальный кулич". Заявки на участие зарегистрировали элитные рестораны премиум-класса со всей России.

Хит сезона – куличи с начинкой, в основном из "дубайского" шоколада. Продукт из фисташковой пасты и теста катаифи, который в народе называют "дубайским" куличом, обрел большую популярность. Пасхальную выпечку, соответствующую современным запросам, можно попробовать в краснодарском Cafe Krasnodar. Кулич, созданный по итальянской рецептуре, покрыт меренгой и щедро украшен сусальным золотом. Разговение в ресторане выйдет самым бюджетным из люксовых и обойдется в 10 тысяч рублей.



Кулич от столичного ресторана "Гвидон" приготовлен по технологии традиционной итальянской рождественской выпечки, полностью покрыт сусальным золотом и стоит 30 тысяч рублей.

В свою очередь, главный атрибут пасхального стола от столичного "Кафе Пушкинъ" весом 2,6 килограмма сделан из сдобного теста бриошь, конфи из апельсина, лимона и изюма, украшен шоколадными яйцами с сусальным золотом. За него придется отдать 37 тысяч рублей.

А одним из самых дорогих лакомств к празднику станет кулич под куполом от ресторана Simach. Интересно, что первоначально он стоил 15 тысяч рублей. А после того, как видео с ним опубликовал Филипп Киркоров, цена возросла аж до 100 тысяч. В составе десерта – несколько видов орехов, начинка из дубайского шоколада, свежие ягоды и пралине.



Но максимальную цену назначила компания Caviar, которая специализируется на люксовых смартфонах из дорогих материалов. Бренд создал уникальный кулич с ювелирным декором. По данным СМИ, пасхальный хлеб приготовлен по классическому рецепту, с ванилью и изюмом. Сверху изделие покрыто золотыми листами и украшено сапфирами, рубинами и изумрудами. Каждая деталь оформления создавалась вручную. Стоимость ювелирно-кулинарного произведения – 2,67 миллиона рублей.

"Дубайский" шоколад не грех

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/SIMACH

"Премиальные" пасхальные изделия вызвали ожесточенные споры среди интернет-пользователей. Одни считают неуместными для религиозного праздника дорогие украшения на куличах. Другие недоумевают, зачем тратить такие суммы на кулинарное изделие. Третьих смущает наличие "дубайского" шоколада – восточной сладости – в главном пасхальном угощении.

В РПЦ к "дубайским" и прочим дорогим куличам отнеслись без негатива и разрешили освящать и употреблять в пищу. В беседе с агентством Ura.ru протоиерей Русской православной церкви Михаил Безукладников отметил, что кулич не является предметом веры, поэтому на него не распространяются никакие ограничения.





Михаил Безукладников протоиерей Русской православной церкви Существует огромное множество вариантов куличей. Есть и с орешками, есть с изюмом, из сливок, дрожжевого и бездрожжевого теста. Поэтому в данном случае здесь нет какого-то церковного ограничения.

Благочинный Каширского церковного округа Валерий Сосковец в беседе с RT добавил, что покупка дорогого кулича не будет являться грехом, однако это все же излишество, от которого можно отказаться, распорядившись деньгами более разумно, например "нищим подать, голодных накормить".