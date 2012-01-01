Женский космический экипаж во главе с Кэти Перри и Лорен Санчес заподозрили в обмане

Интернет-пользователи сомневаются, что невеста миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес, певица Кэти Перри и еще четыре их спутницы действительно летали в космос. В Сети распространяется видео, которое якобы подтверждает факт обмана. Подробности – в материале Москвы 24.

"Это был фейк"

Фото: x.com/Blue Origin

11-минутная космическая миссия, организованная компанией Джеффа Безоса Blue Origin, стартовала 14 апреля в 16:30 по московскому времени. Впервые после одиночного полета советского космонавта Валентины Терешковой в 1963 году был сформирован исключительно женский экипаж. В него вошли невеста Безоса Лорен Санчес, певица Кэти Перри, экс-инженер NАSА Аиша Боу, кинопродюсер Керианн Флинн, телеведущая Гейл Кинг и правозащитница Аманда Нгуен.

Однако полет вызвал многочисленные вопросы и критику среди интернет-пользователей. Например, начала распространяться версия, что девушки даже не были в космосе, и все это – всего лишь постановка.

В пользу теории якобы говорит нестыковка, которая видна на распространившихся в Сети роликах. После приземления Джефф Безос поспешил лично приветствовать женский экипаж и бросился открывать люк с помощью специального инструмента. А на кадрах, снятых за несколько минут до этого, видно, как дверь капсулы открывается изнутри, а затем быстро закрывается снова. Именно этот момент и убедил скептиков в том, что полет был фикцией.

"Я бы сказал, что это гвоздь в крышку гроба. Подделка", "это был фейк. Сначала девушки открыли дверь изнутри без инструментов. Затем они подождали несколько минут, и Джефф Безос подошел с каким-то инструментом и сделал вид, что отпирает защелку", – написали наблюдательные интернет-пользователи.

"Предапокалиптическая дичь"

Фото: x.com/Blue Origin

Поток критики и насмешек преследует девушек с момента приземления. Кэти Перри, целующая землю, превратилась в мем, а общественность стала задаваться вопросом, в чем был смысл полета. Комментаторы в интернете назвали миссию напрасной тратой денег и времени, а также сочли, что для полета выбрано неподходящее время: "когда идут войны, миллионы голодают на планете".

Пресса тоже восприняла событие скептически. Например, издание Daily Beast иронично назвало Лорен Санчес "Марией-Антуанеттой" в космосе, а сам полет – "маскарадом для миллиардеров" и "быстрым отпуском" для богачей. Журналисты "прошлись" и по Перри, написав, что певица явно надеялась напомнить о себе, ведь ее музыкальная карьера "долго и медленно угасает".

Многие знаменитости также раскритиковали космических туристок. Например, модель Эмили Ратаковски эмоционально осудила полет в своих соцсетях.





Эмили Ратаковски модель Это какая-то предапокалиптическая дичь. Это уже за гранью пародии. Говорить, что ты заботишься о природе, что все ради нее, и при этом лететь в космос на корабле, построенном и профинансированном компанией, которая в одиночку уничтожает нашу планету? <...> Мне просто мерзко.

Стендап-комик Эми Шумер сняла короткий пародийный ролик в соцсети. А звезда сериала "Доктор Хаус" Оливия Уайлд придумала свой мем с Кэти Перри, сопроводив его ироничной подписью.

"Миллиарды долларов – и все ради смешных мемов", – написала Уайлд.



Фото: x.com/Blue Origin

В свою очередь, актриса Оливия Манн в эфире шоу Today with Jenna and Friends задалась вопросом, в чем был смысл полета.

"Некоторые люди с трудом могут позволить себе купить даже яйца. А вы отправляетесь в полет, который стоит миллионы долларов", – заявила Манн.

Такая критика не прошла мимо космических туристок. 15 апреля в утреннем шоу телеведущая Гейл Кинг призналась, что "очень разочарована и опечалена" негативной реакцией, ведь, по ее словам, они отнеслись к своей миссии отнюдь не легкомысленно, как многим показалось. Кроме того, Кинг заявила, что компания Blue Origin специально работает над тем, чтобы отходы с Земли можно было отправлять в космос, а Джефф Безос пытается "сделать нашу планету лучше".

"Все, что делается в космосе, делается для того, чтобы жизнь на Земле стала лучше", – заявила телеведущая.

В числе немногих, кто публично поддержал космический полет женщин, оказалась актриса Джессика Альба. Она репостнула на своей странице в соцсети сообщение политического деятеля Аны Наварро-Карденас, в котором та призвала скептиков сосредоточиться не на критике женщин, а на других проблемах, в частности, на политике президента США Дональда Трампа.